Greifwald/Anklam

Babyfreuden in Vorpommern-Greifswald: 24 frisch gebackene Mütter und Väter im Landkreis konnten sich in der Woche vom 22. bis 28. März über ihren Nachwuchs freuen. Die Babys kamen in der Uni-Frauenklinik von Greifswald und der Ameos Klinik in Anklam auf die Welt und werden das Familienleben nun ganz sicher bereichern.

Die Universitätsfrauenklinik Greifswald meldet für diesen Zeitraum insgesamt 19 Geburten. Dabei waren dieses Mal die Jungs mit elf in der Überzahl, acht Mädchen wurden geboren.

In das Buch der Geburten an der Ameos Klinik Anklam trugen sich fünf Kinder ein. Den Anfang machte am Montag, 22. März, Pepe Szepat aus Groß Kiesow. Er wurde um 13.15 Uhr geboren, wog 3300 Gramm und war 50 Zentimeter groß.

Drei Jungs am 23. März

Ihm folgte tags darauf um 13.05 Uhr Bodo Belm, der künftig in Karlshagen zu Hause sein wird. Bei der Geburt brachte er 3180 Gramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern. Ein paar Stunden später um 17.55 Uhr, erblickte Darian Aurelio Funk aus Schmatzint um 17.55 Uhr das Licht der Welt. Er trug sich mit 3920 Gramm und 54 Zentimetern ins Geburtenbuch ein. Dritter im Bunde an diesem Tag war schließlich Bode Milan Koppe um 20.45 Uhr. Der Junge, der in Besewitz zu Hause sein wird, wog 3490 Gramm und maß 51 Zentimeter.

Wonneproppen der Woche

Den inoffiziellen Titel des Wonneproppens der Woche sicherte sich am 25. März Tino Schwarz aus Ahlbeck. Seinen ersten Schrei gab er um 2.47 Uhr von sich. Er wog stolze 4320 Gramm und war 54 Zentimeter groß.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ