Greifswald/Anklam

21 Mal stellte sich in den Kliniken in Greifswald und Anklam in der Woche vom 10. bis 16. Mai 2021 Zuwachs für den Landkreis Vorpommern-Greifswald ein. 19 Kinder wurden vom in der Universitätsfrauenklinik Greifswald geboren, zwei Babys halfen die Hebammen der Ameos-Klinik Anklam auf die Welt.

In der Hansestadt waren diesmal die Mädchen in der Überzahl. Elf erblickten dort das Licht der Welt. Im Vergleich dazu gaben acht Jungen im Kreißsaal ihren ersten Schrei von sich. Am Sonntag, 16. Mai, wurde ein Zwillingspaar geboren.

Nachwuchs in Wolgast und Ueckermünde

Zu den Neugeborenen, die sich in der vergangenen Woche ins Buch der Geburten der Ameos-Klinik Anklam eintrugen, gehörtMads Keke Rauschenberg. Er wurde am 10. Mai 2021 um 18.35 Uhr geboren, wog 4500 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Zu Hause wird er in Ueckermünde sein.

Mads Keke Rauschenberg wurde am 10. Mai 2021um 18.35 Uhr geboren. Er wog 4500 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Zu Hause wird er in Ueckermünde sein. Quelle: Pixelperle

Liv Ariana Heyden erfreute ihre Eltern am 12. Mai 2021 um 17.11 Uhr. Bei ihrer Geburt brachte sie 3490 Gramm auf die Waage und war 53 Zentimeter groß. Ihr Babybettchen steht in Wolgast. 

Liv Ariana Heyden erblickte am 12. Mai 2021 um 17.11 Uhr das Licht der Welt. Sie brachte 3490 Gramm auf die Waage und war 53 Zentimeter groß. Ihr Babybettchen steht in Wolgast. Quelle: Pixelperle

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ