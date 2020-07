Greifswald/Anklam

20 Geburten nennt die Statistik des Universitätsklinikums in Greifswald für die Woche vom 20. bis 26. Juli 2020. Fünf Babys sollen an dieser Stelle namentlich genannt werden.

Theo aus Neukirchen erblickte am 22. Juli um 14.30 Uhr das Licht der Welt. Er war 50 Zentimeter groß und 3600 Gramm schwer. Im folgte am selben Tag um 14.45 Uhr Karl Johannes Gladrow aus Schwerin mit 50 Zentimetern und 4180 Gramm. Ebenfalls am 22. Juli strampelte sich um 18.24 Uhr Piet Haamann aus Greifswald ins Leben. Für ihn notierte die Hebamme 54 Zentimeter und 4100 Gramm. Und noch ein Kind feiert künftig am 22. Juli Geburtstag: Francesca Manja Riemer aus Greifswald zauberte um 22.20 Uhr ein Lächeln ins Gesicht ihrer Eltern. Sie brachte bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern 3740 Gramm auf die Waage. Am 23. Juli um 22.37 Uhr wurde Emma Luisa Knoop aus Hinrichshagen geboren. Ihre ersten Körpermaße: 50 Zentimeter und 3030 Gramm.

Nachträglich werden aus der Woche vom 13. bis 19. Juli 2020 genannt: Lotte Pietruska aus Greifswald, 16. Juli, 14.35 Uhr, 48 Zentimeter, 3580 Gramm; Merida Alpen aus Wietstock, 17. Juli, 18.01 Uhr, 51 Zentimeter, 3320 Gramm; Jonas aus Zirchow, 18. Juli, 18.57 Uhr, 55 Zentimeter, 4340 Gramm und Olivia Degner aus Wackerow, 19. Juli, 9.40 Uhr, 46 Zentimeter, 2450 Gramm.

Acht Anklamer Babys

Im Kreißsaal des Ameos Klinikums in Anklam erblickte am 18. Juli um 22.05 Uhr Maximilian Schumacher das Licht der Welt. Für ihn wurden 53 Zentimeter und 3750 Gramm notiert. Henri Louis Restel aus Torgelow wurde am 20. Juli um 0.27 Uhr mit einer Größe von 52 Zentimetern und einem Gewicht von 4110 Gramm geboren. Kurz darauf, um 1.20 Uhr, konnte die Geburt von Thea Linea Kunze gefeiert werden. Ihre ersten Maße: 50 Zentimeter und 3300 Gramm. Zu Hause ist sie in Ueckermünde. Am 21. Juli um 0.35 Uhr half die Hebamme Fine Matilda Nickelt aus Leopoldshagen ins Leben. Sie war 52 Zentimeter groß und 3080 Gramm schwer.

Luna Walther aus Anklam feiert ihren Geburtstag künftig am 22. Juli. Kurz nach ihrer Geburt um 11.06 Uhr wog sie bei einer Körpergröße von 49 Zentimetern immerhin 3420 Gramm. Ihr folgte am Tag darauf um 8.46 Uhr Hardie Prüter aus Anklam mit 51 Zentimetern und 3620 Gramm. Adrian Walter Bohn aus Wolgast strampelte sich am 24. Juli um 16.16 Uhr ins Leben. Im schrieb die Hebamme 56 Zentimeter und 4170 Gramm ins Stammbuch. In Zinnowitz ist künftig Samantha-Pearl Daume zu Hause. Sie brachte kurz nach ihrer Geburt am 25. Juli um 1.50 Uhr bei einer Körpergröße von 49 Zentimetern 3100 Gramm auf die Waage.

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern, natürlich auch jenen, deren Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt