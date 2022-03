Anklam/Greifswald

In der Ameos Klinik in Anklam haben in der vergangenen Woche viele Kinder das Licht der Welt erblickt. Die OSTSEE-ZEITUNG möchte ihnen einige der Kleinen vorstellen.

Den Anfang machte am 14. März um 07.59 Uhr die kleine Lilith Dameris. Mit 3370 Gramm und 49 Zentimetern wurde sie geboren. Zu Hause ist sie in Ahlbeck.

Die Eltern von Enie Grebner durften sich am 15. März um 00.53 Uhr über seine Geburt freuen. Er wog 3660 Gramm und maß 50 Zentimeter als er auf die Welt kam. Er wohnt nun in Anklam/Pelsin.

Am 16. März erblickte die Ahlbeckerin Mila Schmurr das Licht der Welt. Um 08.33 Uhr wurde die Kleine mit 2600 Gramm und 47 Zentimetern geboren.

Auch Krien bekommt Nachwuchs. Der süße Liam Eydner kam am 16. März um 16.08 Uhr zur Welt. Bei seiner Geburt wog er 2900 Gramm und maß 49 Zentimeter.

Am 17. März um 04.20 Uhr wurde Jonas Heinz Krüger geboren. Der Junge aus Karlsburg wog 3150 Gramm als er zur Welt kam und maß 49 Zentimeter.

Außerdem möchten wir Ihnen zwei Nachzügler aus der letzten Woche vorstellen:

Am 13. März erblickte Malea Hase das Licht der Welt. Das Sonntagskind wurde um 13.54 Uhr mit 3200 Gramm und 48 Zentimetern geboren. Zu Hause ist die Kleine in Friedland.

Nachwuchs gab es auch in Buddenhagen. Die süße Linn Wörpel wurde am Sonntag, dem 13. März um 20.00 Uhr geboren. Mit 3390 Gramm und 50 Zentimetern erblickte sie das Licht der Welt.

An der Unimedizin Greifswald kamen in der 11. Kalenderwoche 19 Kinder zu Welt. Neun Mädchen und zehn Jungen darunter ein Zwillingspaar wurden in dieser Woche geboren.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen frischgebackenen Eltern und wünscht den Kindern einen guten Start in ihr Leben!

Von OZ