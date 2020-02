Greifswald/Anklam

In der Woche vom 10. bis 16. Februar 2020 sind im Universitätsklinikum in Greifswald 17 Mädchen und Jungen geboren worden. Acht von ihnen sollen an dieser Stelle genannt werden.

Zum Auftakt erblickte am 10. Februar um 7 Uhr Shad das Licht der Welt. Der kleine Greifswalder brachte bei einer Körpergröße von 48 Zentimetern immerhin 3100 Gramm auf die Waage. Ihm folgte um 8.42 Uhr mit 46 Zentimetern und 2680 Gramm Martha Hailey aus Greifswald. Am selben Tag gab um 14.24 Uhr auch Maryam Jasem aus Wolgast den ersten Schrei ihres Lebens von sich. Für sie wurden 49 Zentimeter und 3520 Gramm notiert.

Am 11. Februar um 14.33 Uhr wurde Valentin Friedrich Laack aus Greifswald geboren. Seine ersten Körpermaße waren 48 Zentimeter und 3200 Gramm. Ihren Geburtstag am 12. Februar feiern künftig Gustav Georg Körte aus Greifswald (14.43 Uhr, 49 Zentimeter, 3020 Gramm) und Andrej Carl Reinhard Bach aus Klein Petershagen in der Gemeinde Wackerow (18.05 Uhr, 54 Zentimeter, 3760 Gramm).

Zur Galerie Diese Mädchen und Jungen sind in der Woche vom 10. bis 17. Februar in Greifswald und Anklam geboren worden.

Glückwunsch an alle Eltern!

Antonio Amorim wurde am 13. Februar um 7.03 Uhr begrüßt. Dem Greifswalder wurden 49 Zentimeter und 2560 Gramm ins Stammbuch geschrieben. Wenige Stunden später kam um 14.32 Uhr Hauke Zolondek aus Greifswald mit 53 Zentimetern und 3645 Gramm auf die Welt.

Sophia Marie Kock aus Liepen ist am 12. Januar um 8.42 Uhr im Ameos Klinikum Anklam geboren worden. Sie war 51 Zentimeter groß und 3220 Gramm schwer. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-ZIN

Erwähnt werden sollen auch zwei Kinder, die im Anklamer Ameos Klinikum geboren wurden: Sophia Marie Koch aus Liepen meldete sich am 12. Februar um 8.42 Uhr mit 51 Zentimetern und 3220 Gramm und Jonas Peißner aus Lübs am 14. Februar um 0.27 Uhr mit 51 Zentimetern und 4100 Gramm.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen frischgebackenen Müttern und Vätern, auch jenen, deren Nachwuchs namentlich nicht erwähnt werden sollte.

Lesen Sie auch:

Vorpommerns Wege aus der Hebammen-Krise

Von Jens-Peter Woldt