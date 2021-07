Bademodenschau in Koserow und Live-Musik in Zinnowitz

Zinnowitz

2019 rockten sie die Blechbüchse in Zinnowitz – nun gehen sie auf die große Vineta-Bühne: Alexander Scheer und Andreas Dresen als „Dresen&Band“ spielen Gundermann und andere Titel am Montagabend in Zinnowitz. Gundermann, die Regiearbeit von Andreas Dresen wurde zum Arthouse-Hit des Jahres 2018 und mit fünf LOLAs, dem Deutschen Filmpreis, dekoriert. Ein Film, der tief berührt, mit einem Soundtrack, der unter die Haut geht. Als Hauptdarsteller erhielt Alexander Scheer für seinen Gundermann den Bayrischen Filmpreis 2019 und die LOLA.

Scheer, der schon als Keith Richards in „Das wilde Leben“ faszinierte und aktuell als David Bowie am Schauspielhaus Hamburg begeisterte, saugt sich tief in den Kosmos und die Songs von Gerhard Gundermann ein. Er lotet sie aus, entfaltet eine fast magische Intensität.

Gundermann war Poet, Clown und Idealist

Gerhard Gundermann (1955-1998) war Baggerfahrer aus der Lausitz und ein Poet ist, ein Clown und ein Idealist. Ein Weltverbesserer, der es nicht besser wusste. „Keine Zeit mehr“, „Linda“, „Ich mache meinen Frieden“, „Alle oder keiner“ und „Hier bin ich geboren“ sind einige seiner Lieder, die Zuhörer zornig und traurig machten, die sie lachen und weinen ließen. Der Rolling Stone 2018 schrieb „einer der besten deutschen Songschreiber“.

Andreas Dresen, absolvierte ein Regiestudium an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. Für seinen ersten Kinofilm „Stilles Land“ war auch das Theater Anklam Kulisse. Weitere Filme sind u.a. „Halbe Treppe“, „Sommer vorm Balkon“, „Wolke 9“, „Halt auf freier Strecke“.

Und er ist Professor für Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und natürlich begeisterter Musiker. Es wird also ein ganz besonderes Konzert – und das erste Konzert auf der Vineta-Bühne.

Wann? Montag, 5. Juli, 19.30 Uhr Vineta-Bühne Zinnowitz; Karten 03971/2688800, www. vorpommersche-landesbuehne.de

Bademodenschau auf der neuen Koserower Seebrücke

Das Sommerevent „Usedom feiert den 75. Geburtstag des Bikini“ soll zu einer großen Gemeinschaftsaktion der Insel Usedom werden. Ausgehend von einer Idee des Usedomer Bademoden-Sammlers Jürgen Kraft, ist am Nachmittag des 5. Juli eine Bikini-Vorführung auf der neuen Koserower Seebrücke geplant. „Primär geht es einfach darum, verschiedene Bikini-Modelle der aktuellen Zeit zu präsentieren“, informiert Nadine Riethdorf, Leiterin der Koserower Kurverwaltung. Schließlich kommen die Bikinis nach wie vor in allen nur denkbaren Farben und Zuschnitten daher. Genau diese Vielfalt ist es, die Usedom als eine der Tourismushochburgen Norddeutschlands präsentieren will.

„Gelaufen wird auf der neuen Seebrücke bis zum Brückenkopf und dort auf der neu geschaffenen, etagenförmigen Sitzlandschaft, wo die Models für die Presse gemeinsam fotografiert werden“, teilt die Kurdirektorin mit. „Wir wollen die Gäste dazu bringen, dass sie mit ihrer Bademode kommen, mit welcher sie auch in die Ostsee gehen“, so Jürgen Kraft. Geplant ist, dass 75 Frauen einen Bikini anziehen. Beginn ist am späten Nachmittag, voraussichtlich 17 Uhr.

Von Hannes Ewert