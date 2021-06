Freizeit - Baden in Vorpommern-Greifswald: In welchem Zustand sind unsere Seen?

Bei steigenden Temperaturen steigt die Lust auf eine Schwimmrunde im Badesee. Allerdings können sich durch die Wärme auch gefährliche Blaualgen und Vibrionen ausbreiten. Mitarbeiter des Landkreises kontrollieren mindestens alle vier Wochen die Badestellen im Kreis. So ist der aktuelle Zustand unserer Badestellen.