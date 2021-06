Greifswald

Nachdem am vergangenen Wochenende eine 71-jährige Frau beim Baden in Lubmin leblos aus dem Wasser geborgen wurde, steht nun die Todesursache fest. Wie die Polizeiinspektion Anklam auf Nachfrage bestätige, habe das eingeleitete Todesermittlungsverfahren ergeben, dass die Frau eines natürlichen Todes starb, so ein Pressesprecher der Polizei.

Die genaue Todesursache ist und bleibt aus polizeilicher Sicht weiterhin unklar. Mit der Ermittlung der Kriminalpolizei wurde nur ausgeschlossen, dass die Frau durch Fremdeinwirkung gestorben ist. Das Verfahren ist üblich bei jedem Verstorbenen, bei der die Todesumstände nicht eindeutig geklärt sind, so der Pressesprecher weiter. Die Ermittlungen seien bereits abgeschlossen und das Verfahren wurde zur weiteren Entscheidung an die Staatsanwaltschaft abgegeben.

Die Frau war bereits in der vergangenen Woche gestorben. Vom Strand in Lubmin aus hatte ihr Mann bemerkt, dass sie leblos im Wasser trieb. Er zog sie mit der Hilfe von anderen Strandbesuchern aus dem Wasser. Doch auch in diesem Fall blieben Reanimationsversuche ohne Erfolg.

Von OZ