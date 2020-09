Heringsdorf

So hat man diese Villen noch nicht erlebt. Geflutet mit Farben, Mustern und Texturen aus Licht. Architektur einmal anders erleben – dahinter steckt „deKompresso“, ein Teil vom WiKuKu, Zentrum für Wind, Kunst und Kultur im Westerwald. Tom Jeckel und Kirsten Sauer arbeiten mit analogen Großbildprojektionen und schaffen so überdimensionale Lichtbilder.

So tauchten am Sonntagabend erstmals die Villen „Seeblick“ und „ Oppenheim“ sowie die Residenz „Bleichröder“ in ein neues Licht. Sie wurden mit insgesamt sechs Großbildprojektoren angestrahlt. Bunt, hell, strukturiert. „So kann man die Bäderarchitektur neu erleben und neu sehen. Das ist ein alltäglicher Anblick, der mal durchbrochen wird. Man nimmt es ja kaum noch wahr“, sagt Sebastian Vaas vom Eigenbetrieb der Kaiserbäder. Er steht in seinem Haus für Kunst und die hat er mit der Aktion auf die Promenade geholt.

Anzeige

Kunst auf der Promenade: Drei Round Screens zwischen farbigen Bäumen. Quelle: Henrik Nitzsche

Weitere OZ+ Artikel

Anlass ist die Woche der Bäderarchitektur, die bis zum 20. September Heringsdorf mit der Promenade und den angrenzenden hochherrschaftlichen Villen in den Fokus nimmt. Mit der täglichen Licht- und Windinstallationen (bis Sonntag) auf der Promenade (Höhe Minigolfanlage) wollte Vaas neue Akzente bei der etwas angestaubten Architekturwoche, die zum 25. Mal stattfindet, setzen. „Ich liebe die Kiefern mit den Baumstrukturen auf der Promenade. Mit dem Licht schaffen wir hier ein Areal zum Verweilen und Erleben. Es war Zeit für ein Remake der Veranstaltung“, sagt der Mitarbeiter des Eigenbetriebes.

Zum Farbenspiel auf der Promenade – von 19.30 bis 22.30 Uhr – kommen in der Woche täglich Vorträge, Filme, Führungen, Rundgänge, Musikabende, Malkurse und Dokumentationen. Die gab es schon immer bei der Veranstaltung.

Eine Stunde Auf- und Abbau jeden Abend

Einen bunten, flauschigen Teppich auf der Promeniermeile aber noch nicht. Auch dahinter stecken die beiden Künstler, die zwischen den Kiefern einen kleinen Abschnitt mit knapp 40 weißen langen und schmalen Fahnen abgesteckt haben. Auch hier kommen die Projektoren zum Einsatz. „Die Fahnen zerschneiden das Bild, so dass am Boden ein Muster entsteht. Wer hier reingeht, kann die Farbe aufnehmen. Bei uns darf man durchs Bild laufen“, sagt Kirsten Sauer. Bis Sonntag heißt es für das Duo Jeckel/ Sauer täglich am Abend – eine Stunde aufbauen, eine Stunde abbauen. „Das lohnt sich aber. Die tolle Parkanlage unterstützt unsere Arbeit sehr.“

Die Residenz „Bleichröder“ ist in ein gelbes Licht getaucht. Quelle: Henrik Nitzsche

Zum Konzept mit dem strahlenden Fahnenmeer, den illuminierten Villen und farbigen Bäumen kommen noch drei Round Screens, die auf der Promenade hängen. Drei Screens, sechs Projektoren. „Die Scheiben aus weißem Tuch haben einen Durchmesser von drei Meter. Je nach Wind drehen sie sich oder pendeln und schweben in den Projektionen auf und ab. Besonders wenn aus verschiedenen Richtungen projiziert wird, entsteht ein bewegtes Bild“, sagt Kirsten Sauer, die vom Sammelsurium an Villen unterschiedlichster Couleur und Bauweise in den Kaiserbädern beeindruckt ist. Die Bildauswahl auf den mondähnlichen Kreisen habe mit künstlerischer Freiheit zu tun. Fische, Feuer, Pflanzen oder Chilischote, schauen Sie einfach selbst vorbei.

Weitere Veranstaltungen in der Woche der Bäderarchitektur :

Heute, 17.30 Uhr, Villa Irmgard: Schüler der Kreismusikschule musizierenMittwoch, 15 Uhr, Hans-Werner-Richter-Haus Bansin, Film über UsedomDonnerstag, 14.30 und 16 Uhr, Villa Irmgard: Multimedia-Vortrag – Virtueller Rundgang durch die „Gründerzeitvillen – Erbauer, Eigentümer und ihre Gäste“ mit Fritz SpalinkFreitag, 15 Uhr, Richter-Haus, Filmvorführung: „Ein Leben für die Literatur“ und 19.30 Uhr Krimilesung mit der Bansiner Autorin Elke Pupke „Das Mordhaus im Kaiserbad“

Von Henrik Nitzsche