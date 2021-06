Bäderdienst auf Usedom: Junge Polizisten verstärken Kollegen – Das erwartet sie

Heringsdorf

Die Polizeidienststellen Heringsdorf und Ueckermünde haben Verstärkung für die Sommersaison bekommen. 20 junge Polizistinnen und Polizisten des Landesbereitschaftspolizeiamtes Mecklenburg-Vorpommern werden für knapp elf Wochen als Unterstützungskräfte zum sogenannten Bäderdienst abgestellt. Bis zum 14. September werden 16 Beamte in Heringsdorf und vier Beamte in Ueckermünde die Polizeireviere personell verstärken.

Zusätzlich werden im Bereich des Greifswalder Boddens mit dem Seebad Lubmin täglich zwei zusätzliche Beamte des Polizeihauptreviers Greifswald im Einsatz sein. Wie der für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizeiinspektion Anklam zuständige Polizeioberkommissar Andrej Krosse mitteilt, werde der Bäderdienst der Polizei „ein besonderes Augenmerk auf die Bekämpfung der Diebstahlskriminalität legen“.

So sollen die Polizistinnen und Polizisten Präsenz zeigen und „in erster Linie für die Touristen da sein“, sagt Krosse. Zu den weiteren Aufgaben während des Bäderdienstes gehören die polizeiliche Begleitung von Veranstaltungen, die Suche nach Vermissten, die Verkehrsregelung und die Unfallaufnahme in den Tourismusregionen.

Anstieg von Fahrraddiebstählen

„Mit der derzeit steigenden Anzahl an Fahrradtouristen ist auf der Insel Usedom auch wieder ein Anstieg von Fahrraddiebstählen zu verzeichnen, weshalb die Polizei lageangepasst zusätzliche Maßnahmen getroffen hat und treffen wird“, kündigt Krosse an.

Unter den neuen Kräften sind Sascha-Li Weiß (22) aus Schwerin und Justin Blumberg (21) aus Rostock. Sie gehören den Landesbereitschaftsdienststellen Schwerin und Waldeck an, kennen sich – wie die meisten anderen „Bäderpolizei-Unterstützungskräfte“ – von der gemeinsamen Ausbildung in Güstrow, die die beiden im vergangenen Jahr beendeten.

Seitdem sind sie bei der Bereitschaftspolizei. „Die meisten Einsätze hatten wir bei Corona-Demos in Rostock, Wismar, Schwerin und auch in Stralsund“, sagt Sascha-Li Weiß. Sie versieht ihren Dienst in der Landeshauptstadt. Wenn es nach ihr geht, will sie so lange wie möglich bei der Bereitschaftspolizei bleiben. „Im Revier fährst du nur mit einem weiteren Beamten in dem Auto, in der Bereitschaft sind wir zu siebt“, sagt die gebürtige Wismarerin.

Job in der Hundertschaft besser

Sie findet den Job in der Hundertschaft abwechslungsreicher als auf dem Revier. So war sie schon zu „Auslandseinsätzen“ – wie es im Landespolizeijargon heißt – bei Demonstrationen in Dresden, Berlin und Kassel. Auch Justin Blumberg wäre gerne länger bei der Bereitschaft geblieben. Aber es gibt eine gewisse Rotation. In der Regel sind junge Polizistinnen und Polizisten nur ein Jahr bei der Bereitschaftspolizei.

Im Zuge des Nachbesatzverfahrens müssen die Nachwuchskräfte die zwei Hundertschaften im Land verlassen und die Polizeireviere verstärken, wo durch die natürliche Fluktuation Planstellen frei werden. Justin Blumberg wird so nach dem Bäderdienst in Heringsdorf direkt zum Polizeirevier Barth wechseln.

Die beiden wohnen mit ihren 14 Kolleginnen und Kollegen zusammen in der landeseigenen Liegenschaft in der Ahlbecker Friedenstraße. Sie werden verstärkt als Fußstreife in den Kaiserbädern anzutreffen sein. Denn, so Krosse: „Unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln wird auch großen Wert auf den direkten Kontakt zu den Bürgern gelegt, weil so ein noch besseres Gespür für die Lage bekommen werden kann und weil ein persönliches Gespräch zwischendurch einfach dazugehört.“

Von Von Dietmar Pühler