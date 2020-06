Bäderdienst auf Usedom: Verstärkung für die Polizei

Heringsdorf

AfD-Demo in Rostock, Fußballspiel von Hansa – so sah der bisherige Alltag für Linda Schulz bei der Bereitschaftspolizei in Schwerin aus. Zumeist ist die Polizeimeisterin in einer Hundertschaft bei Großlagen gefordert. Dienst in Revieren gab es bislang selten.

Das wird sich in den nächsten drei Monaten ändern. Die 21-Jährige ist eine von 21 Bäderdienstbeamten. Während der Tourismussaison unterstützen Jahr für Jahr Kräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes die Kollegen in den Revieren. 15 Beamte werden bis 14. September auf Usedom unterwegs sein, zwei im Bereich des Greifswalder Boddens mit Lubmin und vier in der Haffregion.

Vorfreude auf „Bürgernähe“

Wie es sich anfühlt bei strahlendem Sonnenschein am Meer mit Badegästen ins Gespräch zu kommen, das durften die jungen Beamten gestern bei der Auftaktveranstaltung an der Heringsdorfer Seebrücke erleben. „Bürgernähe“ – darauf freut sich Linda Schulz besonders. Einen Verkehrsunfall aufnehmen, das kennt sie nur aus dem Praktikum.

Seit 1992 gibt es in M-V den Bäderdienst. „Die Aufgaben erstrecken sich neben der polizeilichen Begleitung von Veranstaltungen, der Suche nach Vermissten über die Verkehrsregelung bis hin zur Unfallaufnahme. Aufgrund der aktuellen Lage achten sie auch auf die Einhaltung der Corona-Regeln“, sagt der Leiter der Polizeiinspektion Anklam, Polizeidirektor Gunnar Mächler.

Dienst-Buggy mit Elektroantrieb

Bestimmt wird einer der jungen Beamten auf Usedom auch mal in den Genuss kommen, mit dem Dienst-Buggy mit Elektroantrieb lautlos über den Strand zu rollen. Das Gefährt wurde in der vergangenen Saison erstmals eingesetzt. „Es hat sich bewährt. Wir haben technisch aufgerüstet und verlängern den Probebetrieb um eine weitere Saison“, so Mächler. Flüchtige Straftäter sollen nun leichter geschnappt werden, wenn sie Strand-, Wald- oder Wiesenwege für die Flucht nutzen.

Dass im Bereich der Kaiserbäder die grenzüberschreitende Kriminalität ein Schwerpunkt ist, kennt Dennis Grumbach (20) aus der Vergangenheit. Der Leipziger, der die Kollegen in Heringsdorf unterstützt, war bereits als Bereitschaftspolizist beim Einsatz auf Usedom. Für Linda Schulz ist die Insel Neuland. Sie wird in Ueckermünde eingesetzt. „Auch schön“, so die junge Frau aus Salzwedel, die einen persönlichen Bezug zum Dienstort hat. Ihre Mama wurde nämlich in der Stadt am Haff geboren.

Von Henrik Nitzsche