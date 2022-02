Bahnstrecke Berlin-Stettin wird ausgebaut: Wie MV davon profitiert

Stettin/Pasewalk

Gute Nachricht für Berufspendler und Touristen, deren Ziel Stettin ist. Mit dem Zug wird es bald deutlich schneller ins Zentrum der westpommerschen Hauptstadt gehen, die 400 000 Einwohner hat und wirtschaftliches Zentrum im Grenzgebiet zu Vorpommern ist. Firmen im Nordosten dürften in naher Zukunft spürbar von dem Millionen-Infrastrukturprojekt profitieren.

Denn nun steht fest, dass die komplette historische Strecke zwischen Berlin und Stettin zweigleisig ausgebaut wird. Die Fahrtzeit auf der Gesamtstrecke verkürzt sich damit von knapp zwei auf anderthalb Stunden. Zwischenzeitliche Irritationen, dass es auf polnischer Seite bei zwei kurzen, aber wichtigen eingleisigen Abschnitten bleiben solle, die die Reisezeit spürbar verzögert hätte, sind vom Tisch.

Strecke wird auf ganzer Länge zweigleisig

„Die modernisierte Strecke wird auf ganzer Länge zweigleisig sein”, versicherte Bartosz Pietrzykowski, Pressesprecher der zuständigen PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jetzt der OZ. Bis zuletzt in der Diskussion waren die Trassen zwischen Stettin und Gumieńce sowie dem Teilstück bis Główny, die in der ersten Ausschreibung weiter eingleisig bleiben sollten. Vor allem der Einsatz von Amtsdirektor Frank Gotzmann, dessen brandenburgische Stadt Gartz wie einige Kommunen in Vorpommern vom schnelleren Grenzverkehr profitieren, brachte aber letztlich wohl den Durchbruch.

Zielsetzung für das Ausbauprojekt ist nun der Betrieb von Personenzügen mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h und 120 km/h für Güterzüge. Neben der schnelleren Fahrtzeit auf den moderneren Gleisen fallen auch Wartezeiten an Weichen weg, die bei nur einer Spur nötig sind. Die Modernisierung werde auch die Stettiner S-Bahn deutlich schneller machen und den Güterbahnverkehr durch den Einsatz von Zügen von bis zu 750 Metern Länge fördern, so die Planer.

Obwohl der ausgeschriebene Abschnitt Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes TEN-T ist, werden die Arbeiten nicht von der Europäischen Union mitfinanziert. Der genaue Preis für das Millionenprojekt steht noch nicht fest, die Deutsche Bahn kündigte aber bereits an, für die Arbeiten auf dem Gebiet der Bundesrepublik etwa 500 Millionen Euro einzuplanen. Die Strecke ist 135 Kilometer lang, gut 90 Kilometer davon liegen auf deutschem Gebiet.

Ursprünglich geplante Fertigstellung: 2020

Die Arbeiten sollen nun in Kürze beginnen, die polnische Seite peilt das Jahr 2026 für die Fertigstellung an, während sich die Deutsche Bahn das Ziel 2025 gesetzt hat. Polen und Deutschland planen seit langem die Modernisierung der Strecke Stettin-Berlin, die 1843 eröffnet wurde und damit zu den ältesten Strecken in der Geschichte der deutschen Eisenbahn zählt.

2012 wurde zwischen Deutschland und Polen eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit beim Ausbau unterzeichnet. Die Fertigstellung der Investition war damals für 2020 geplant, der Zeitplan musste jedoch erheblich geändert werden.

Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, zeigt sich erfreut, dass es nun offenbar vorwärts geht mit dem weiteren Ausbau der Infrastruktur im Grenzgebiet – denn er treibt die Zusammenarbeit von Unternehmen in den beiden Nachbarländern seit einiger Zeit voran. Der Unternehmerverband hatte im Sommer 2020 ein Büro in Stettin eröffnet, um mit polnischen Firmen noch besser zu kooperieren. „Corona hat den Prozess verlangsamt, um so wichtiger, dass wir im Bereich Verkehr bald schnellere Verbindungen haben“, sagt der Präsident.

Stettin: Blick auf die Baustelle Quelle: Michal Achtel

Auch eine S-Bahn nach Vorpommern würde vom Ausbau profitieren

Vorpommern ist über die Trasse Bützow-Pasewalk an die Strecke Berlin-Stettin angebunden. Die neue komplett ausgebaute Route führt zwar nicht direkt durch MV, sondern verläuft immer knapp an der Landesgrenze zu Brandenburg. „Aber wenn wir Geschäftsbeziehungen mit Stettin haben oder unsere Firmen dort selbst Filialen betreiben, dann profitieren wir natürlich auch von der deutlich schnelleren Anbindung nach Berlin“, sagt Jürgens.

Zudem könnte der jetzige Ausbau auch bald einen größeren Zeit-Effekt für die Verbindung nach Vorpommern bekommen – und zwar wenn die zuletzt mehrfach diskutierte direkte Anbindung der Stettiner S-Bahn in den östlichen Landesteil von MV um 2026 tatsächlich kommt. Denn auch die Stettiner S-Bahn soll die neuen ausgebauten Gleise der Berlin-Route nutzen können.

Neuer Bahnsteig in Stettin

Unternehmer aus dem deutschen Grenzgebiet hatten sich jüngst für eine internationale S-Bahn stark gemacht, die von Stettin über Pasewalk, Torgelow bis nach Ueckermünde führen könnte. Vorpommerns Staatssekretär Heiko Miraß (SPD) und sein Vorgänger und jetziger Chef der Schweriner Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD) hatten versprochen, sich für dieses Projekt einzusetzen.

Die polnische Seite ist offen für diese Initiative und betonte zudem, dass über den zweispurigen Ausbau hinaus die Bedingungen auf der Bahnstrecke Stettin-Berlin verbessert werden sollen. Arnold Bresch, Vorstandsmitglied Verantwortlicher für Investitionen bei der PKP, sagte, dass der Stettiner Hauptbahnhof „Stettin Główny“ um einen neuen Bahnsteig 5 erweitert werden solle. Dies werde ein einseitiger Bahnsteig mit einer Länge von 200 Metern sein samt neuer Fußgängerbrücke in die Stadt – also auch hier eine Verbesserung für Zugreisende.

Von Aleksandra Fedorska und Alexander Loew