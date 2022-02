Benz

Im Winter habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, morgens vor dem Frühstück das Futterhaus im Garten mit Körnern, Nüssen und anderen Leckereien zu füllen. Und dann kamen sie an den reichlich gedeckten Tisch: Buntspechte, Meisen, Kleiber, unzählige Spatzen, hin und wieder auch ein Rotkehlchen, Kernbeißer oder Eichelhäher. Das bunte Treiben erweckte in mir den Wunsch, die teils sehr scheuen Tiere auch an ihren Stimmen erkennen zu wollen.

Nun naht der Frühling. Und so freue ich mich jetzt schon auf das morgendliche laute Gezwitscher, das eine wilde, fast nervige Kakophonie hervorbringt. Auch in der Bibel wird an mehreren Stellen ein Blick auf die Vögel geworfen: die Taube als Symbol des Friedens hat sich sogar weltweit etabliert.

Bald beginnt der Nesterbau

Gemeindepädagogin Vera Bäßmann hat sich zum Sonntag Gedanken gemacht. Quelle: privat

Mit dem nahenden Frühling werden die zumeist scheuen Tiere wieder fleißig ihre Nester bauen, manch eine Nisthilfe wird aufgesucht und Nistkästen bezogen. Die Kraniche und Störche kehren zurück aus dem Süden und wenn es sein kann, werden wieder Weißstörche in Kamminke, Zirchow, Mellenthin und an anderen Plätzen der Insel ihre Horste beziehen – wie schön wäre das!

Und dann hoffen wir, dass die Brut gut gefüttert werden kann, die Nester an sicherer Stelle vor Räubern geschützt sind und die kleinen nackten Vogelbabys gut versorgt werden. Wenn alles gut gelingt, werden die Vogeljungen im Laufe des Sommers flügge werden und eigenständig ihr Vogelleben meistern.

Die Jungen werden behütet

In einem alten Text der Bibel stellt sich der Schreiber Gott als einen umsorgenden Vogel vor, der seine Jungen behütet und bewacht; unter diesen Flügeln kann die Angst weichen und Hoffnung neu keimen. Gott wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. So ist es im 91ten Psalm zu lesen.

Freuen wir uns also auf den frühlingshaften Vogelgesang und auf eine gute Brutsaison für alle kleinen und großen Vögel. Lasst uns jeden Tag neu Vertrauen fassen, dass Gott uns mit seinen Flügeln schützt und wir zuversichtlich in die Zukunft blicken können!

Von Vera Bäßmann