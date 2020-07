Balm auf Usedom feiert Jubiläum mit riesigen Fotoleinwänden

Balm

Eine der ältesten Siedlungen auf Usedom feiert in diesem Jahr einen großen Geburtstag. Balm, Ortsteil der Gemeinde Benz, wird 750 Jahre alt. Wegen der Corona-Pandemie ist die Jubiläumsfeier – geplant war der 21. Juni – ins Wasser gefallen. Dennoch haben sich die Balmer etwas einfallen lassen, um das Datum der Ersterwähnung nicht im stillen Kämmerlein zu feiern.

„Sicher haben sich Besucher, die durch Balm fahren, schon gefragt, was es mit den großen Fotoleinwänden, welche den Ort seit einigen Wochen zieren, auf sich hat. Exakt in diesen Tagen hätten die Balmer 750 Jahre gefeiert. Mit einigen Aktionen wollen wir dennoch auf dieses Ereignis aufmerksam machen. Federführend war Karl-Heinz Schröder, der mit sehr viel Herzblut bei der Sache war. Er hatte engagierte Mitstreiter, wie beispielsweise Birka Warnke und Wilfried Schmidt. Sie verbrachten viele Abende in Balmer Wohnzimmern, um sich spannende und lustige Geschichten erzählen zu lassen“, sagt Dagmar Collet aus Balm. Gemeinsam haben die Initiatoren mit den Einwohnern in den alten Fotoalben gestöbert und sind fündig geworden.

750 Jahre Balm: Zum Jubiläum haben die Balmer viele Fotoleinwände im Ort aufgestellt. Quelle: Henrik Nitzsche

Dank der Initiative stehen gegenwärtig 13 Fotoleinwände in Bauzaungröße in Balm. „Diese Fotos erzählen viele Geschichten über Traditionen oder Ereignisse des Ortes. Die Resonanz ist sehr groß. Viele Gäste stehen vor den Bildern und hören gespannt zu, wenn Einheimische ihnen Auskunft darüber geben. Auch die Instandsetzung des historischen Gedenksteines, der an die Beendigung der Völkerschlacht zu Leipzig 1813 erinnert, sollte nicht unerwähnt bleiben. Ein großes Dankeschön geht an Sponsor Martin Fromholz“, so Dagmar Collet.

Wintergarnfischer und Balmer Spatzen

Die Leinwände zeigen Balmer beim Wintergarnfischen, Musiker von den „Balmer Spatzen“, eine Farblithografie von Lyonel Feininger „Karussell“ von 1910 oder eine Szene aus dem Festumzug zur 725-Jahr-Feier der Balmer. „Unterstützt wurden wir bei den Fotoleinwänden vom Golfhotel und von der Fotografin Mandy Knuth“, sagt Karl-Heinz Schröder. Beim Aufstellen hätten viele Balmer geholfen – „vom 20- bis 75-Jährigen“, so Schröder.

Zum Geburtstag ist auch eine Festschrift von Dietrich Gildenhaar in einer Auflage von 1000 Stück erschienen, die demnächst öffentlich vorgestellt werden soll. In dem Heft geht es beispielsweise um die urkundliche Ersterwähnung, die Zugehörigkeit zum Gut Mellenthin, Schwedenzeit, Anfänge in der Landwirtschaft, Freiwillige Feuerwehr oder um das Betriebsferienheim des VEB Kraftwerk Thierbach. „Ohne das viele Material der Balmer wäre das nie möglich gewesen“, sagt Wilfried Schmidt.

Großbrand des Golfhotels

Zur jüngeren Geschichte Balms gehört auch der Großbrand des Haupthauses des Golfhotels, der sich im Februar 2012 ereignete. Gerade das Golfhotel hat dazu beigetragen, dass sich Balm vom landwirtschaftlichen Fischerdorf zum touristischen Dorf gemausert hat.

„Heute fahren hier 150 bis 300 Autos täglich durchs Dorf, früher waren es 20 am Tag“, sagt Schröder und verweist auf ein Nachteil des touristischen Aufschwungs. Am 1. Juli 1950 wurde Balm in die Gemeinde Neppermin eingegliedert, am 22. Mai 2004 erfolgte die Eingliederung Neppermins in die Gemeinde Benz.

Rund 5000 Euro haben die Balmer durch Sponsoren und einer Förderung aus dem Vorpommern-Fonds bekommen. „Wir wollten auch wieder einen Festumzug wie zur 725-Jahr-Feier organisieren. „3500 Euro waren uns von der Gemeinde zugesagt. Wir haben das nicht bekommen. Die Sache wurde sehr stiefmütterlich behandelt. Wir hatten das Gefühl, dass vom Bürgermeister wenig Interesse am Jubiläum vorlag“, sagt Schmidt.

Bürgermeister Enrico Tesch will das so nicht stehen lassen: „Ich habe immer gesagt, es ist euer Fest und ich mache gerne mit. Wegen der Corona-Auflagen wäre es nicht möglich gewesen. Das Geld war im Haushalt dafür eingestellt. Wir können die Feier im nächsten Jahr nachholen.“

Von Henrik Nitzsche