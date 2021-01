Baltic-Lights Absage: So hoch ist der Verlust für die Insel Usedom

Heringsdorf

Noch zum Jahreswechsel träumte Schauspieler und „Baltic Lights“-Organisator Till Demtrøder davon, dass Schlittenhunde bald wieder am Strand laufen und Zuschauer große Veranstaltungen am Strand ohne Mundschutz genießen können. Bis zuletzt hat der Hamburger gehofft, dass er vom 5. bis 7. März sein Schlittenhunderennen am Strand zwischen Heringsdorf und Ahlbeck in irgendeiner Form organisieren kann. Der Traum ist geplatzt – er konzentriert sich mit seinem Team nun auf 2022. Noch im vergangenen September kündigte er an, dass es eine weitere Auflage von Baltic-Lights geben soll –wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Im September ging Till Demtrøder noch für Werbefotos mit den Hunden ins Wasser. Quelle: Tilo Wallrodt

Aufgrund der bundesweit hohen Infektionszahlen ist eine Durchführung der Veranstaltung in gewohnter Form undenkbar. In den vergangenen Jahren kamen zum Schlittenhunderennen – bei denen dutzende Prominente für die Welthungerhilfe an den Start gingen und somit auch ein guter Werbeträger für die Insel Usedom waren – tausende Menschen an die Strecke, um das Spektakel aus nächster Nähe zu betrachten.

Ethisch für Veranstalter nicht vertretbar

Angesichts der hohen Sterberate durch die Covid-19-Erkrankungen wäre es für Demtrøder auch ethisch nicht vereinbar, am Strand diese Gute-Laune-Veranstaltung durchzuführen. Insgeheim dachte er schon über Alternativen nach. Zum Beispiel ein Rennen ohne Zuschauer, dafür mit getesteten Promis und Mushern und einer TV-Übertragung. Das wäre aber nicht der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung. Ein Event wie Baltic Lights lebt vom Kontakt zwischen den Akteuren auf der Strecke mit den Zuschauern und den Hunden im Musherdorf.

Lange stand auf der Kippe, ob die Veranstaltung stattfinden kann. Quelle: Hannes Ewert

Veranstaltung hätte 2020 nur unter Auflagen stattfinden können

Bereits im Vorjahr stand das Event aufgrund der beginnenden Corona-Pandemie auf der Kippe. Wenige Stunden vor Beginn der Veranstaltung bekam Till Demtroeder von der Gemeinde Heringsdorf die Auflagen. Damals stand die Pandemie noch ganz am Anfang. Etwas mehr als 1000 Infektionen wurden pro Tag registriert. Damit „Baltic Lights“ stattfinden kann, sollte der Veranstalter ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellen. Eine Auflage der Gemeinde war unter anderem, dass von allen Teilnehmern Name, Adresse und Telefonnummer erfasst werden soll, um die Kontakte nachzuverfolgen. Zudem sollte bei allen kontaktlos die Temperatur gemessen werden. Letzendlich sorgte Hochwasser am Strand dafür, dass Baltic Lights ausfallen musste. Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) stand für die erteilten Auflagen in der Kritik – aus heutiger Sicht war es die einzig richtige Entscheidung. Eine Woche später wurde die Insel für den Tourismus dicht gemacht.

Aufgrund des Hochwasser war die Strecke 2020 nicht befahrbar. Die Veranstaltung musste abgesagt werden. Quelle: Hannes Ewert

Für Tourismuswirtschaft ein herber Verlust

Nicht nur für Till Demtroeder ist der Ausfall der Veranstaltung ein herber Verlust –sondern auch aus touristischer Sicht. Die gesamte Insel Usedom hätte durch die mediale Aufmerksamkeit in Zeitschriften, Zeitungen und Fernseh-Berichten profitiert. Laut Experten liegt der Gegenwert bei sechs Millionen Euro. Auch für die hiesige Tourismuswirtschaft ist der Wegfall ein Schlag ins Kontor. Denn: Durchschnittlich gibt ein Urlauber pro Tag 100 Euro für Übernachtung, Essen, Trinken, Freizeitaktivitäten und so weiter aus. Aufgrund der vielen Promis und der Hunde war „Baltic Lights“ für viele Urlauber ein Buchungsanreiz. Die Veranstaltung erreichte über das gesamte Wochenende nach Angaben der Organisatoren bis zu 50 000 Zuschauer.

Kurz vor Veranstaltungsbeginn musste „Baltic Lights“ im Jahr 2020 abgesagt werden. Quelle: Hannes Ewert

Neuer Anlauf im Jahr 2022

Till Demtroeder blickt trotzdem optimistisch nach vorne. „Mit dem Baltic Lights wollen wir Jahr für Jahr Menschen ein Licht der Hoffnung geben. Das gilt vor allem auch für Menschen in Entwicklungsländern, denen wir gemeinsam mit der Welthungerhilfe eine Chance auf ein besseres Leben bieten. Gerade in Corona-Zeiten ist dies angezeigter denn je. So werden wir im Rahmen der aktuellen Gegebenheiten auch in 2021 entsprechende Aktionen starten, dieses zu bekunden und blicken gleichzeitig hoffnungsvoll auf eine Durchführung von Baltic Lights in 2022.“

Von Hannes Ewert