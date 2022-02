Heringsdorf

Endlich: Eisblaue Husky-Augen, prasselnde Strandfeuer und ein sportlicher Wettstreit beliebter TV-Stars. Vom 4. bis 6. März dreht sich in den Kaiserbädern auf der Insel Usedom alles um das nördlichste Schlittenhunderennen Deutschlands – Baltic Lights ist nach zweijähriger Corona-Zwangspause zurück.

Das ebenso außergewöhnliche wie erlebnisreiche Wochenende mit Dutzenden Schlittenhunden lässt zum Start in den Frühling die Kaiserbäder und die Insel Usedom deutschlandweit in aller Munde sein. Und ganz besonders einer kann’s kaum noch erwarten, dass es endlich losgeht: Schauspieler Till Demtrøder. Die sechste Ausgabe seines einzigartigen Events ist nach der langen, kräfte- und nervenzehrenden Coronazeit ein Neustart zu einem Stück Normalität.

Jede Menge Stars auf der vier Kilometer langen Strecke

TV-Stars wie Caroline Beil, Bernhard Bettermann, Simon Böer, Hendrik Duryn, Matthias Killing, Anja und Gerit Kling, Franziska Knuppe, Wolfgang Lippert, Antoine Monot Jr., Susan Sideropoulos, Jan Sosniok, Simone Thomalla, Kai Wiesinger und Bettina Zimmermann sowie weitere Prominente folgen der Einladung in die Kaiserbäder und versuchen alles, um die rund vier Kilometer lange Rennstrecke zwischen den Seebrücken Ahlbeck und Heringsdorf in Bestzeit zu absolvieren.

Zugleich verbindet Till Demtrøder damit wie immer eine große Hilfsaktion. Der weltweite Anstieg des Hungers als Folge des Klimawandels ist ein zentrales Thema, auf das Baltic Lights aufmerksam machen möchte: „Ein Leben ohne Hunger ist ein Menschenrecht und eine Welt ohne Hunger ist möglich“, erläutert Demtrøder. „Doch dafür braucht es vereinte Kräfte und gemeinsames Anpacken. Der menschengemachte Klimawandel führt vielerorts zu Wetterextremen, zu Dürren und Überflutungen und diese in ihrer Konsequenz durch ausbleibende Ernten zu steigendem Hunger“, so der Schauspieler.

Einsatz für die Welthungerhilfe

Der gemeinsame sportliche Wettstreit zwischen hochmotivierten Prominenten und den Huskys wird somit vor allem wieder zu einem engagierten Einsatz für die Arbeit der Welthungerhilfe. Die unterhaltsamen Schlittenhunderennen suchen nicht nur nach einem stolzen Champion und einer strahlenden Siegerin, sondern sorgen vor der perfekten Kulisse des kilometerlangen Strandes der Kaiserbäder für Spenden für Menschen in Not.

Für sein Event steigt Till Demtrøder sogar mit den Huskys in die noch kalten Fluten. Quelle: Tilo Wallrodt

Um trotz der coronabedingten Einschränkung der Zuschauerzahlen an der Rennstrecke möglichst viele Fans und Interessierte am tierischen Spektakel teilhaben zu lassen, sind die Prominenten-Rennen in diesem Jahr erstmals in einem Live-Stream zu verfolgen. Baltic Lights digital also. Am Eventwochenende muss man nur balticlights.de anklicken und ist so live in den Kaiserbädern und beim spannenden Wettstreit um die Plätze auf dem Siegertreppchen mit dabei.

Große Unterstützung durch die Kaiserbäder

Eine Veranstaltung, die bislang Tausende Zuschauer und eine gewaltige Gästeschar anzog, muss natürlich in Pandemiezeiten anders gedacht werden. Und so betritt Baltic Lights in diesem Jahr an manchen Stellen neue Pfade, ohne dabei seinen aufregenden Charakter einzubüßen. „Wir stecken den Kopf nicht in den hiesigen Strandsand, sondern führen mit einem guten Plan zur sicheren Umsetzung den karitativen Gedanken von Baltic Lights fort“, betont Veranstalter Till Demtrøder.

Nach seinen Worten soll Baltic Lights Lichtblick, Optimismus und Perspektive zugleich für ein Zurück zum gewohnten Leben sein. „Dass all das möglich sein wird, dafür gebührt vielen Partnern ein großes Dankeschön, insbesondere aber den Kaiserbädern mit Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) an der Spitze. Das Ostseebad Gemeinde Heringsdorf bekennt sich wie das Steigenberger Grand Hotel & Spa seit Jahren mit einer Unterstützung in Größenordnungen zu Baltic Lights“, lobt Demtrøder.

Tagesaktuelle Testungen für Gäste und das Team

Daher stehen die Gesundheit und die Sicherheit aller Beteiligten im Fokus des Events. Die Umsetzung der Veranstaltung unterliegt der aktuellen Corona-Landesverordnung von MV. Das detaillierte Hygienekonzept wird stetig an die aktuellen Umstände angepasst. Und es wurden die Zuschauer- und Gästezahlen bereits im Vorfeld enorm reduziert.

Neben den ohnehin geltenden 2G plus sowie der AHA-Regeln verfolgt Baltic Lights ein intensives Sicherheitskonzept. Dazu gehört auch die tagesaktuelle Testung für Gäste/Zuschauer, Pressevertreter und das gesamte Team. Der Einlass zum Eventgelände ist übrigens ausschließlich über personalisierte Tickets möglich – und sorgte dennoch dafür, dass die Tickets binnen weniger Minuten vergriffen waren.

Von Cornelia Meerkatz