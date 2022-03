Heringsdorf

Auf Usedom waren an diesem Wochenende die Schlittenhunde los. Die sechste Auflage von Baltic Lights in den Kaiserbädern war trotz zahlreicher Coronaauflagen und eines stringenten Hygienekonzeptes ein Riesenerfolg. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand das von Schauspieler und Moderator Till Demtroeder ins Leben gerufene Event wieder statt und lockte zahlreiche Zuschauer – zumal das Spektakel auch als Livestream übertragen wurde.

Zwei Tage lang gab es am Strand der Kaiserbäder zwischen Heringsdorf und Ahlbeck Rennen mit Profis und Promis im Sechsen- und Vierergespann. Die schnellen Hunde hatten dabei keine Mühe, die für sie sehr kurze Distanz zwischen Heringsdorf und Ahlbeck und zurück von insgesamt vier Kilometern zurückzulegen. Dagegen hatten die Promis eher Probleme gegen die Kraft der Hunde anzukommen und die Spur zu halten.

Am zweiten Tag wurde zudem deutlich, dass einige der Schauspieler nach dem schnellen Rennen des Sonnabends mit heftigem Muskelkater zu kämpfen hatten und deshalb lieber von einem weiteren Rennen Abstand nahmen.

Mit auf der Piste waren am Sonntag ab 11 Uhr Antoine Monot Jr., Simone Thomalla, Gesine Lippert, Hendrik Duryn, Bernhard Bettermann, Matthias Killing und Jan Sosniok. Andere Prominente wie Wolfgang Lippert sowie Gerit und Anja Kling absolvierten einen spaßigen „Huskay-Parcours“, auf dem sie möglichst viele Zeitgutschriften für ihre Musher durch Futter- und Wassernapf-Slalom, Hundehäufchen- (symbolisiert durch Hufeisen) und Hundegeschirr-Zielwurf erlaufen mussten.

Besonders Simone Thomalla, die erstmals bei Baltic Lights auf Usedom dabei war, sowie Jan Sosniok, der tatkräftig durch seine beiden Töchter unterstützt wurde, brillierten bei den Wettbewerben und sicherten am Ende den Sieg. „Ich komme ganz sicher wieder, bei mir ist ab sofort das erste Märzwochenende für Baltic Lights geblockt“, versicherte Simone Thomalla, die in Kürze neue Frühlingsfilme abdreht.

Für einen ganz besonderen Hingucker sorgte zum krönenden Abschluss des Events und zur Freude der Zuschauer Hendryk Duryn, der sich ein Bad in der zwei Grad kalten Ostsee nicht nehmen ließ – und zwar im historischen Badekostüm, das ihm der Ahlbecker Bademodensammler Jürgen Kraft zur Verfügung stellte. Er löste damit eine Wette des Vortages ein, wo er als Sieger aus den Promirennen hervorging. Nach seinem Sprung in die eiskalten Ostseefluten wurde er von Anja und Gerit Kling trocken gerubbelt.

45 000 Euro gesammelt – die Hälfte für die Ukraine

Und noch einen Grund zu großer Freude gab es: An beiden Tagen sammelte das Team um Till Demtroeder zusammen mit den Promis wieder für die Welthungerhilfe. Schon in den Jahren vor Corona gingen dank Baltic Lights große Summen als Unterstützung dorthin.

In diesem Jahr kamen 45 000 Euro zusammen, die Hälfte davon geht als Sofortspende in die Ukraine. „Ich bin sehr stolz und glücklich, dass alle Gäste unser anliegen der Hilfe auf so großartige Weise unterstützt haben“, freut sich Till Demtroeder.

Von Cornelia Meerkatz