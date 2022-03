„Baltic Lights“ auf Usedom: So denken Besucher über das Event am Strand 

Heringsdorf

Nach zweijähriger Pause ist „Baltic Lights“ wieder zurück in Heringsdorf auf der Insel Usedom. Beim nördlichsten Schlittenhunderennen Deutschlands sind an diesem Wochenende neben internationalen Schlittenhunde-Teams auch zahlreiche prominente TV-Stars, wie Simone Thomalla, Susan Sideropoulos, die Geschwister Anja und Gerit Kling, Hendrik Duryn, Bernhard Bettermann, Wolfgang Lippert und Jan Sosniok, in einem Charity-Rennen zugunsten der Welthungerhilfe und der Ukraine dabei.

Coronabedingt durften an den drei Tagen (4. bis 6. März) nur 1000 Zuschauer in die Arena. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich umgehört, woher die Gäste kamen und auf wen sie besonders gespannt waren.

Michael Schürer (19) reiste mit seiner Familie aus Neuruppin an. Quelle: Cheyenne Adrion

Michael Schürer ist ein begeisterter Fan von „Baltic Lights“ und von Anfang an dabei. Dafür ist er extra mit seiner Familie aus dem brandenburgischen Neuruppin angereist. Er hatte sich Tickets für alle drei Tage besorgt, um kein Rennen zu verpassen. „Ich bin ein großer Husky-Fan“, sagt der 19-Jährige. An der Rasse liebt er vor allem die Energie. Besonders gefreut hat er sich auf den Münchner Schauspieler Antoine Monot Jr., der demnächst wieder in der ZDF-Krimiserie „Ein Fall für zwei“ zu erleben ist.

Anna Bogon (27) hat es nach drei gescheiterten Versuchen endlich geschafft, beim Schlittenhunderennen dabei zu sein. Quelle: Cheyenne Adrion

Anna Bogon brauchte mehrere Anläufe, um endlich bei dem Schlittenhunderennen dabei zu sein. Die 27-Jährige freute sich auf die Kombination Hund und Mensch. „Gerade in Zeiten des Krieges und der Pandemie finde ich das Eventfeeling toll und abwechslungsreich“, sagt die Hamburgerin, die an allen drei Tagen dabei war.

Kerstin Weber aus dem Saarland verbindet „Baltic Lights“ in diesem Jahr mit einem Familienurlaub an der Ostsee. Quelle: Cheyenne Adrion

Kerstin Weber aus dem Saarland hat „Baltic Lights“ in diesem Jahr mit einem Familienurlaub an der Ostsee verbunden. Die 41-Jährige ist begeistert. Sie ist bereits das fünfte Mal Zuschauerin bei dem Event und kommt gern wieder. „Trotz des Krieges in der Ukraine finde ich gut, dass ,Baltic Lights’ stattfindet. Das Leben geht irgendwie weiter und es wird ja auch Geld gespendet.“

Dirk Nass aus Osnabrück besucht „Baltic Lights“ so oft es geht. Der 52-Jährige ist wegen des Musher-Camps vor Ort. In diesem Jahr hat er Husky-Rüden Sky und Weibchen Kaya dabei. Quelle: Cheyenne Adrion

Dirk Nass aus Osnabrück hat mit seinen Husky-Rüden Sky und Weibchen Kaya tierische Verstärkung dabei. Er besucht die Veranstaltung so oft es geht. Hauptsächlich ist der 52-Jährige wegen der Hunde und dem Musher-Dorf vor Ort. Seine zwei Huskys sind Geschwister und weichen ihm nicht von der Seite. Er freute sich besonders darauf, die prominenten Schauspieler live beim Rennen erleben zu können.

Eheringe bei Goldschmiede in der Ukraine bestellt

Sabrina Lenz aus Hamburg ist das erste Mal bei „Baltic Lights“. Quelle: Cheyenne Adrion

Für Sabrina Lenz aus Hamburg ist es eine Premiere. Die Tickets für „Baltic Lights“ hat sie von ihren Eltern zum Geburtstag bekommen. „Wir haben daraus gleich ein Familienwochenende gemacht. Ich bin total happy, so viele Hunde zu sehen. Ich finde das hier super cool. Solche Events sind wichtig, gerade auch in Zeiten eines schrecklichen Krieges. Ich bin dankbar, dass man so auf diese Art und Weise auch helfen kann“, sagt die 37-Jährige.

Anastasia Stoltmann aus Eberswalde bei Berlin ist im Hundefieber. Sie ist das erste Mal live dabei. Quelle: Cheyenne Adrion

„Das Geld wird in der Ukraine dringend gebraucht. Schön, dass es so eine Aktion gibt“, betont Anastasia Stoltmann aus dem brandenburgischen Eberswalde nördöstlich von Berlin. Sie ist das erste Mal dabei. Sie kennt die Insel Usedom schon lange, weil ihre Familie regelmäßig Urlaub an der Ostsee macht. Sie will in diesem Jahr noch heiraten. „Meine Eheringe habe ich bei einer Goldschmiede in der Ukraine anfertigen lassen. Die Bestellung ist inzwischen storniert, das Geld fordere ich aber nicht zurück.“

