Baltic Lights auf Usedom: Verfolgen Sie hier das Promi-Event im Livestream

Baltic Lights 2022 auf Usedom: Vom 4. bis 6. März geht es am Strand zwischen den Seebrücken von Ahlbeck und Heringsdorf wieder heiß her. Zahlreiche bekannte Größen aus Film und Fernsehen sind als Gespannführer beim Schlittenhunderennen dabei. Veranstalter ist wieder der Schauspieler und Moderator Till Demtrøder.

Angekündigt haben sich etliche bekannte Schauspieler oder Moderatoren: Caroline Beil, Bernhard Bettermann, Hendrik Duryn, Matthias Killing, Anja und Gerit Kling und Franziska Knuppe sind ebenso dabei wie Wolfgang Lippert, Antoine Monot Jr., Susan Sideropoulos, Jan Sosniok, Simone Thomalla, Kai Wiesinger oder Bettina Zimmermann.

Hunderte Hunde an drei Tagen zu sehen

300 Huskys sind in einem eigenen „Musher-Dorf“ (Musher sind Schlittenhundeführer) vor Ort. Das Konzept der Veranstaltung sieht vor, dass an den drei Eventtagen sowohl Profis als auch Prominente aus Film und Fernsehen mit den Huskys mehrfach auf die Vier-Kilometer-Rennstrecke gehen. Zwischendurch können Zuschauer sich die Hunde ansehen und mit den Promis ins Gespräch kommen.

Am Freitag gibt es ab 15 Uhr ein öffentliches Training für die Promis im Eventbereich, der diesmal am Heringsdorfer Strand unterhalb des Steigenberger Hotels liegt. Am Samstag und Sonntag sind dann die meisten Programmpunkte und Rennen zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr terminiert.

Baltic Lights im Livestream: Samstag und Sonntag ab 11 Uhr 

Vor der Corona-Pause, beim bis dato letzten Schlittenhunderennen auf Usedom im März 2019, sammelte er 75 000 Euro für die Welthungerhilfe. Auch am Wochenende sollen die kompletten Eintrittsgelder und großen Spenden wieder in den Topf für die gute Sache gehen.

Wegen der Pandemie müssen die Veranstalter ein umfangreiches Hygienekonzept umsetzen. Während 2019 insgesamt noch 60 000 Gäste kamen, dürfen nun täglich nur 1500 Besucher in den Eventbereich – und es gilt 2G plus. Die Karten sind weitgehend vergriffen, aber es gibt auf der Rennstrecke von Heringsdorf nach Ahlbeck auch freie Abschnitte, in denen Zuschauer Hunde und Schlittenführer bewundern können.

