Baltic Lights auf Usedom findet statt: Darauf müssen sich die Besucher nun einstellen

Auch wenn es von der Gemeinde Heringsdorf grünes Licht für das Schlittenhunderennen Baltic Lights am Wochenende gibt – für die Organisatoren steht jetzt nun noch einige Vorbereitung an. Denn obwohl Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) am Donnerstagabend erklärte, dass das Event am Strand stattfinden darf, müssen immensen Sicherheitsauflagen erfüllt werden. Und das betrifft vor allem die Besucher.

Zu den Auflagen zählen unter anderem, dass jeder Gast seinen Namen, Adresse und Telefonnummer hinterlegen muss, um so eine mögliche Nachverfolgung einer Ansteckung durch den Coronavirus zu gewährleisten. Außerdem muss es Möglichkeiten geben, sich an Eingängen und Toiletten die Hände zu desinfizieren. Es wird immer wieder Aufklärungsdurchsagen geben, dass die Besucher nicht zu eng stehen sollen, um eine Ansteckung zu vermeiden.

„Die Gesundheit der Menschen geht immer vor“

Heringsdorf Bürgermeisterin erklärte am späten Donnerstagabend, dass die Entscheidung zu keinem Zeitpunkt leicht war. Den ganzen Tag telefonierte sie mit Ämtern, Behörden und Amtskollegen. „Ich verstehe alle Seiten. Auf der einen Seite sind die Veranstalter, die ein großes Event durchführen wollen, auf der anderen Seite die Bevölkerung, Hoteliers, Gastronomen und so weiter. Ob genehmigt wird, fiel mir nicht leicht. Die Gesundheit geht bei allem vor“, sagt sie.

Um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, kann das Schlittenhunderennen nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Expertenrat holte sie sich von Virologen aus Greifswald und dem Gesundheitsamt des Landkreises sowie den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts.

Besucher werden am Eingang befragt

Für die Besucher gilt folgendes: An jedem Eingang des Events wird es ein Screening der Gäste geben. „Sie müssen unter anderem angeben, ob sie in einem Hochrisikogebiet waren“, erklärt sie. Nur dann dürfen sie das Gelände betreten. „Es steht natürlich jedem Menschen frei, ob er zu der Veranstaltung hingeht“, sagt sie. Organisator Till Demtrøder sagte noch vor ein paar Tagen, dass bis zu 60 000 Menschen an allen Tagen erwartet werden.

Bürgermeisterin Marisken hatte nur zwei Auswahlmöglichkeiten: Das Event absagen oder nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen durchführen. Sie entschied sich für die zweite Variante. „Vor drei Wochen hätten wir Baltic Lights ohne Probleme durchführen können“, sagt sie.

Veranstaltungen im Zelt und im Hotel finden statt

Die Begrüßung am Freitagabend im VIP-Zelt am Strand und die Abendveranstaltung am Sonnabend im Steigenberger Grandhotel sollen wie geplant stattfinden. „Im Falle einer Ansteckung muss zurückverfolgt werden, mit welchen Menschen die Person Kontakt hatte“, erklärt sie.

Gesundheitsamt sieht Event kritisch

Keinen Rückenwind hatte die Bürgermeisterin vom Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald. „Sie stehen dem Event kritisch gegenüber und rieten dazu, es abzusagen. Das Risiko sei einfach zu hoch“, erklärt sie. Als Ordnungsbehörde hat allerdings das Rathaus das letzte Wort, wenn es um die Freigabe der Veranstaltung geht.

Wie es mit Großveranstaltungen im Sommer weitergeht, muss sich zeigen. „Es gibt jeden Tag neue Entwicklungen, da kann man noch nicht so weit vorausschauen“, betont sie.

Für Baltic Lights hat sie ihrer Meinung nach die angemessenste Entscheidung getroffen, die möglich ist. „Alle Interessen sollten gewahrt werden. Durch die Auflagen werden die Besucher bestmöglich geschützt.“

Veranstalter musste den gesamten Tag um das Event zittern

Bis zum Donnerstagabend war nicht klar, ob das Event mit bis zu 60 000 Besuchern stattfinden darf. Veranstalter Demtrøder saß sprichwörtlich wie auf heißen Kohlen. Und das schon seit Mittwochvormittag. Dabei hatte er mit einer Entscheidung der Behörden am Donnerstagvormittag gerechnet. „Seit Tagen sind wir am Aufbauen des Eventgeländes und der Rennstrecke am Strand“, sagte er. Viele Musher sind schon angereist. Sie kommen aus vielen Teilen Deutschlands, sogar aus Italien, Belgien und den Niederlanden.

Die Hotels der Kaiserbäder seien aufgrund der Veranstaltung voll mit Gästen, die extra für das Baltic Lights angereist seien. „Auch im Hinblick auf die so wichtige Unterstützung der Welthungerhilfe mit den Spendengeldern der Zuschauer ist unser großer Wunsch, die Veranstaltung durchführen zu dürfen“, sagte er am Nachmittag.

Von Hannes Ewert