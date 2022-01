Zinnowitz

Das Baltic Sea Philharmonic hat die Single „Midnight Mood“ des Musikprojektes „Musical Chain“ auf dem estnischen Label nEscapes veröffentlicht. „Midnight Mood“, inspiriert von der Peer Gynt-Suite Nr. 1 von Edvard Grieg bildet den Auftakt der Videoreihe. Mit der ersten Singleauskoppelung verknüpft das Orchester die Hoffnung auf einen Neubeginn und einem Ende der für Musiker entbehrungsreichen Pandemie, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Stück wurde mit 13 Musikerinnen und Musikern aus Polen, Lettland, Estland, Russland, Finnland und Deutschland produziert, unter Federführung von Kristjan Järvi. Das Besondere: Jeder nahm das Lied bei sich zu Hause auf, als sich ganz Europa wegen der Corona-Pandemie im Lockdown befand.

Video wurde schon oft angesehen

Diese Musiker des Baltic Sea Philarmonik sind in Schwarz-Weiß-Aufnahmen im Video zu sehen, kombiniert mit beeindruckenden nordischen Landschaften. Das Video wurde bereits im Juli 2020 auf den Social-Media-Kanälen des Baltic Sea Philharmonic veröffentlicht und bisher mehr als 20 000 Mal auf YouTube und fast 60 000 Mal auf Facebook aufgerufen.

Die Musik zu „Midnight Mood“ fängt die Vorfreude auf einen neuen Morgen ein, indem sich zu beruhigenden Streicherklängen und elektronischen Sounds langsam weitere Instrumente hinzugesellen. Die Musik lässt so die Empfindung anwachsenden Lichts, den Anbruch eines neuen nordischen Tages in Tönen spürbar werden. Dabei beruhigt das Stück und wirkt doch zugleich inspirierend, vereint intime Momente mit ganz elementaren Eindrücken.

Das Projekt „Musical Chain“ spiegelt den grenzüberschreitenden Geist des Baltic Sea Philharmonic wider, seine Leidenschaft für innovative Kooperationen und sein Bestreben, die Energie, den Stil und die kreative Freiheit seiner Live-Auftritte über die digitalen Medien zu vermitteln.

Seit seiner Gründung 2008, initiiert durch das Usedomer Musikfestival, realisierte das Baltic Sea Philharmonic über 100 Konzerte vor mehr als 120 000 Konzertgängern in 16 Ländern – von Europa bis in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dabei tritt das Baltic Sea Philharmonic an, die Präsentation und Aufführung von Musik im 21. Jahrhundert zu revolutionieren.

