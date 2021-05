Baltic Sea Resort Kröslin trennt sich von Falk Morgenstern

Kröslin

Falk Morgenstern ist nicht mehr Geschäftsführer des Baltic Sea Resort in Kröslin. Dies bestätigte das Unternehmen auf unsere Nachfrage. Der 48-Jährige sei bereits vor einigen Tagen aus dem maritimen Unternehmen ausgeschieden, hieß es. Zu den Gründen dieser Personalentscheidung wollte sich das Resort nicht öffentlich äußern. Auch Morgenstern selbst hielt sich in dieser Angelegenheit bedeckt.

Der Buddenhagener hat die beeindruckende Entwicklung des Resorts in den vergangenen 20 Jahren maßgeblich mitbestimmt. Die Fünf-Sterne-Marina in Kröslin verfügt über 500 Liegeplätze und eine moderne Infrastruktur. Zuletzt sorgte Morgenstern, der auch als Vorstand des Marinaverbunds Ostsee agierte, mit der Mitteilung über den Bau eines schwimmenden Standesamtes am Standort in Kröslin für Schlagzeilen, das vor wenigen Tagen zu Wasser gelassen wurde.

Unter dem Dach des Baltic Sea Resort – das Unternehmen gehört der Centrum Prata Holding AG mit Sitz in der Schweiz, die wiederum im Besitz der Familie Al-Rayes aus Riyadh in Saudi Arabien ist – befinden sich die Krösliner Yachting GmbH, die Yachtwerft Kröslin GmbH sowie die Marina Kröslin GmbH. Die drei Firmen zählen insgesamt rund 70 Mitarbeiter.

Von Tom Schröter