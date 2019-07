Zempin

Der Wettkampf der starken Männer (und auch Frauen) im Seebad Zempin geht in diesem Jahr in eine weitere Runde. Am Freitag veranstaltet das Seebad gemeinsam mit dem zweifachen Weltmeister im Powerlifting (Kraftdreikampf) Marco Lamprecht den bereits 6. Wettkampf im Bankdrücken und in diesem Jahr erstmals auch einen Wettkampf im Kreuzheben.

Der Wettkampf im Bankdrücken wird in zwei Kategorien durchgeführt, sodass es hier zwei Sieger geben wird. In der offenen Kategorie (Teilnehmer unter 40 Jahre) und in der Master-Kategorie (Damen und Herren ab 40 Jahren) erfolgt die Wertung in Relation zum Körpergewicht, d.h.: Gedrückte Last – Körpergewicht + Alter. Beim Kreuzheben gibt es keine Unterteilung in Gruppen und der Sieger wird in Relativwertung ermittelt. Jeder Teilnehmer hat jeweils drei Versuche. Den Siegern winkt ein Preisgeld. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Ab 16 Uhr treffen sich alle Teilnehmer zum öffentlichen Registrieren und Wiegen direkt neben der Kurbühne. Kurzfristige Anmeldungen sind noch möglich. Start des Wettkampfes ist 19 Uhr.

Für Unterhaltung während des Wettkampfes sorgen die Diskothek „Hot & Fresh“, Show-Acts vom Ostseetanz Greifswald und der mehrmalige Weltmeister im Bodybuilding, Steve Benthin. Nach der Siegerehrung können sich Zuschauer und Teilnehmer von der Feuershow Robaria in ihren Bann ziehen lassen. Im Anschluss darf bei der großen Sommerparty auf dem Kurplatz in die laue Sommernacht getanzt werden.

Cornelia Meerkatz