Koserow/Insel Usedom

Die Usedomer Hotelbranche begehrt gegen die im Zuge der Corona-Beschränkungen seit November verhängte Zwangsschließung ihrer Gästehäuser auf. An nahezu allen der 33 Hotels, die unter dem Dach des Hotelverbandes Insel Usedom organisiert sind, prangen seit Sonnabend große Protestbanner. Slogans, wie „Hier ruht ein touristischer Betrieb“ über einem Grabkreuz auf schwarzem Grund, „Kein Frühlingserwachen ohne Gäste“, „SOS Usedom“ und „Öffnung der Hotels vor Ostern!!!“ prangen, weithin lesbar, von den Fassaden der verwaisten größten Häuser in Trassenheide, Zinnowitz, Koserow, Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck.

„Mit der Aktion wollen wir auf die großen Probleme aufmerksam machen, die der andauernde Lockdown für uns mit sich bringt“, erklärt Verbandsvorsitzender Michael Raffelt. „Ich habe verstärkt den Eindruck, dass die Politik lieber nichts tut, anstatt eine kluge Öffnungsstrategie zu entwickeln.“ Der Loddiner wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Ignoranz gegenüber dem Hotelgewerbe vor, indem sie lediglich verlauten ließ, dass „eines Tages auch wieder die Hotels öffnen werden“. „Damit fehlt uns jegliche Zukunftsaussicht“, verdeutlicht der 67-Jährige.

Branche vermisst eine Öffnungsperspektive

Gleichzeitig sehe sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nicht dazu veranlasst, „einen eigenen Weg zu gehen und mit einem erarbeiteten Plan für unsere Branche eine Perspektive zu schaffen“, schimpft Raffelt. Dabei habe MV in der Vergangenheit mit dem erfolgreichen Tourismus geglänzt und man sich gern mit dieser Feder geschmückt. Der Verbandschef hält den Regierenden in Schwerin und Berlin ein autoritäres Agieren vor, das Verständnis für die Ökonomie vermissen lasse.

Trauerflor in Bannerform trägt seit Sonnabend auch das Hotel „Ahlbecker Hof“ in den Kaiserbädern. Quelle: Tom Schröter

Der wirtschaftliche Niedergang der Hotels sei jedoch eine reale Gefahr. Der Verbandsvorsitzende schätzt, dass die Corona-Krise 2020 für die hiesigen Hotels Umsatzverluste von bis zu 45 Prozent mit sich gebracht habe. Kurzarbeitergeld und weitere staatliche Hilfen hätten dieses Manko nur teilweise ausgleichen können, so dass Betreiber Kredite hätten aufnehmen müssen.

Diese Hotels machen mit bei der Banneraktion Die folgenden, im Hotelverband Insel Usedom organisierten Häuser beteiligen sich an der Protest-Banner-Aktion: Seeklause Trassenheide, Hotel Baltic Zinnowitz, Hanse-Kogge Koserow, Hotel Nautic Koserow, Rovell Hotels Bansin, alle Häuser der Seetel-Gruppe, Promenadenhotel Admiral Bansin, Aparthotel Tropenhaus Bansin, Strandhotel Ostseeblick Heringsdorf, Hotel Kaiserhof Heringsdorf, Travel Charme Strandidyll Heringsdorf, Strandhotel Heringsdorf, Steigenberger Grandhotel und Spa, Hotel Das Ahlbeck in Ahlbeck, Waldoase Ahlbeck. Weitere Interessierte können fertige Druckvorlagen bestellen unter Email: michael-raffelt@web.de.

„Wir müssen ab Ostern öffnen, weil wir die Haupturlaubssaison brauchen, um jene Liquidität aufzubauen, von der wir leben müssen, falls im Herbst die Infektionszahlen wieder steigen“, schlussfolgert Michael Raffelt. Hinzu komme, dass wegen der monatelangen Lohneinbußen wertvolle Mitarbeiter, wie zum Beispiel Pflegekräfte, zu anderen Arbeitgebern abwanderten.

„Langsam wird man ungeduldig“

Auch Rolf Selige-Steinhoff, geschäftsführender Gesellschafter der Usedomer Seetelhotel-Gruppe hat kein Verständnis für den weiter andauernden Lockdown mehr. „Wir haben alles getan, um die Hygienevorgaben zu erfüllen, haben ein eigenes Hygienesiegel entwickelt, unser ganzes Hotelkonzept mit Hygienemaßnahmen neu formiert und sogar bei der Eröffnung des Corona-Testzentrums auf Usedom mitgewirkt“, so Selige-Steinhoff. „Alles für unsere Gäste, die jetzt den Frühlingsbeginn hier nicht miterleben dürfen. Die Zahlen“, so sagt der Usedomer mit Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz, „sind niedrig und langsam wird man ungeduldig.“

Das Hotel „Nautic“ in Koserow funkt SOS. Die Eröffnung der Usedomer Hotels noch vor Ostern wird gefordert. Quelle: Tom Schröter

Konkret fordern die Initiatoren der Banneraktion eine Öffnung der Hotels mit einer Belegung von 60 Prozent ab dem 1. April und mit 100 Prozent ab dem 1. Mai – stets unter den hygienischen Bestimmungen und erarbeiteten Konzepten. Außerdem bestehen sie darauf, dass der im gesamten Zeitraum der Schließung aufgelaufene finanzielle Verlust durch den Staat ausgeglichen wird.

„Vorbuchungsstände sind beängstigend“

„Die Vorbuchungsstände in unseren Hotels für das laufende Jahr sind, anders als in den Medien suggeriert, katastrophal und beängstigend“, heißt es in einer Presseinformiation des Hotelverbandes Insel Usedom. „Auch wenn die berechtigte Hoffnung besteht, dass sich dies nach Öffnung der Reisebranche ändert, so müssen wir vom jetzigen Zeitpunkt auch hier sorgenvoll in die Zukunft blicken.“

Am Ostseehotel „Villen im Park“, das zu den Rovell Hotels Bansin gehört, wird auf das aus Meinung der Initiatoren planlose Vorgehen der Regierung im Umgang mit Corona hingewiesen. Quelle: Tom Schröter

Mit Spannung erwarten auch die Usedomer Hoteliers auf die Ergebnisse des in wenigen Tagen anstehenden Corona-Gipfels von Bund und Ländern. Doch in die Spannung mischt sich Skepsis, da auch ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie ein Plan fehle, was laut Meinung des Insel-Verbandes „ein Armutszeugnis der politisch handelnden Personen“ sei. Denn: „Jeder Unternehmer braucht ein Konzept, ein klares Ziel, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein oder um überhaupt den Fortbestand seines Betriebes zu sichern. Dieser Sachverhalt wird von der Regierung gänzlich ignoriert.“

Trauerstimmung am Bansiner Hotel "Zur Post". Quelle: Tom Schröter

Von Tom Schröter