Bansin-Dorf

Auf einer früheren Ackerfläche können sich jetzt Menschen ihren Traum vom eigenen Heim erfüllen. In Bansin-Dorf entsteht am Großen Krebssee ein neues Wohngebiet. Bebaut werden soll ein „Schlauch“, der von der Hauptstraße (Kreisstraße 39) kaum einsehbar ist und im Norden an die Bahnanlagen der Usedomer Bäderbahn grenzt.

Hinter dem Millionen-Vorhaben steht die Wolff-Projektentwicklung GmbH aus Ahlbeck, die auf dem Grundstück zwischen dem Wohngebiet am Großen Krebssee (Kastanienring) und einem Baumarkt und den Wohnblöcken ein etwa 10 000 Quadratmeter großes Grundstück entwickeln will. „Wir planen hier insgesamt 14 Grundstücke, die mit einem Einzel- oder Doppelhaus bebaut werden können. Je Einzelhaus sind maximal zwei Dauerwohnungen und je Doppelhaushälfte maximal eine Dauerwohnung zugelassen. Damit sind auf dem Areal nach vollständiger Umsetzung maximal 28 Dauerwohnungen möglich“, sagt Projektentwickler Christian Wolff.

Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 500 und 550 Quadratmeter. Der schmale Zuschnitt des Gebietes gestattet lediglich eine einreihige Bebauung. „Hier wird es keine Ferienwohnungen geben. Das Gebiet ist ausgelegt für Dauerwohnungen“, sagt Immobilienmakler Andreas Dumke. Der Ahlbecker soll die Grundstücke vermarkten. „Das Interesse ist groß. Wir haben reichlich Anfragen. Die reichen von jungen Familien bis älteren Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet, die hier ihren Altersruhesitz planen“, sagt Dumke.

220 000 Euro für erschlossenes Grundstück

Die Grundstücke werden vom Investor erschlossen verkauft. Das hat seinen Preis: „Der Verkaufspreis pro Grundstück liegt bei 220 000 Euro“, sagt Christian Wolff, der sich seit gut zehn Jahren mit dem An- und Verkauf sowie der Entwicklung von Grundstücken beschäftigt.

Für das Projekt in Bansin-Dorf hat er die Baltic Wohnpark GmbH gegründet, eine Tochter der Wolff-Projektentwicklung GmbH. „Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr mit der Erschließung beginnen können. Los geht es, wenn wir drei bis vier Grundstücke verkauft haben“, so Wolff. Erlaubt ist beim Bau nur eine Zweigeschossigkeit. Damit soll gewährleistet werden, dass sich die Bebauung in die bereits vorhandene Siedlungsstruktur einfügt.

Entwickeln das neue Wohngebiet in Bansin-Dorf: Christian Wolff (l.) und Andreas Dumke. Quelle: Henrik Nitzsche

Mit dem Bebauungsplan beschäftigt sich die Kommune bereits seit über 20 Jahren. Der B-Plan Nr. 6 „Beim Großen Krebssee“ wurde bereits im März 2000 rechtskräftig – damals noch in der ehemaligen Gemeinde Seebad Bansin. Nach mehreren Änderungen ist der B-Plan für das aktuelle Wohngebiet im vergangenen Jahr rechtskräftig geworden. „Das Gebiet ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde, der jetzt neu aufgestellt wird, als Wohnbaufläche ausgewiesen“, sagt Wolff.

Für die Erschließung der Fläche wurde bereits ein Fachplaner aus Greifswald engagiert. „Somit können wir das Projekt zügig starten. Ziel ist es, dass Ende 2022 die ersten Häuser gebaut werden können“, meint Wolff, der auf Usedom schon mehrere Projekte realisiert hat. In Loddin hat er vor vier Jahren gegenüber der Feuerwehr im sogenannten Diplomatendorf ein Ferienhausgebiet mit sechs Grundstücken umgesetzt.

Von Henrik Nitzsche