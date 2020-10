Bansin

Eine wirklich schöne Ausstellung ist dem Eigenbetrieb Kaiserbäder im Bansiner Haus des Gastes gelungen. Eigenbetriebsmitarbeiter Sebastian Vaas hat die Ausstellung „Drei x Drei – Drei Künstler, drei Monate, drei Disziplinen“ kuratiert und er wurde für seinen Mut belohnt. Der junge Mann ist selbst Künstler und er will nach eigener Aussage das künstlerischen Niveau der Ausstellungen im Haus des Gastes heben.

Mit Silke Weyer (Malerei), Wolfgang Baumann (Bildhauerei) und Mathias Roloff (Grafik) hat er drei Künstler zusammengebracht, die eine gute Energie in die noch bis zum Jahresende dauernde Exposition bringen. Vaas kennt Wolfgang Baumann von einer Ausstellung in dessen Atelier im Lieper Winkel. Ebenfalls im Lieper Winkel „heimisch“ ist Silke Weyer. Die gebürtige Anklamerin lebt in Berlin, hat aber auf Usedom ein Häuschen in Rankwitz. Auf der Halbinsel schließt sich der Kreis, denn Mathias Roloff hat in den vergangenen zehn Jahren regelmäßig seinen Familienurlaub dort verbracht.

Gleiche Sichtweisen

So viel an Gemeinsamkeiten. Dennoch kannten sich die Drei vor der Ausstellung nicht. Zusammengebracht hat sie Sebastian Vaas, der zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit zum einen Künstler aus Ost und West vereinen und zum anderen eine Gruppenausstellung im Haus des Gastes veranstalten wollte. Wolfgang Baumann nennt es „eine schöne Fügung, dass man gleiche Sichtweisen hat, wie man an Kunst herangeht“. „Hier wollte sich keiner in den Vordergrund spielen“, findet Silke Weyer. Den Künstlern war wichtig, dass man die Arbeiten aus Malerei, Grafik und Bildhauerei als ein Gesamtkunstwerk betrachtet.

Silke Weyer hat für ihren Teil Arbeiten ausgesucht, „die einen Bezug zur Region haben, die mich hier inspiriert haben. Einige sind jetzt erst entstanden.“ Das augenfälligste Bild von ihr ist „Roter Apfelgarten“, der, wie könnte es anders sein, im Lieper Winkel zu finden ist. Alle Bilder der Malerin in der Bansiner Ausstellung sind mit Öl auf Leinwand gemalt. Ihre Arbeiten heißen „Strandgang Bansin“, „Fischkutter“, „Hafen Usedom“ oder „Der stille Fisch“. Doch auch in Frankreich hat Silke Weyer gemalt. „Die Landschaft in Cassis hat mich an den Darß erinnert“, sagt sie, allerdings sei das Licht am Mittelmeer ein ganz anderes als hier an der Ostsee.

Skulpturen als Bindeglied

Während sich die Malerei von Silke Weyer und die Grafik von Mathias Roloff an den Wänden abwechseln, sind die Skulpturen von Wolfgang Baumann quasi als Bindeglieder im Raum verteilt. „Es sind Arbeiten, an denen ich schon sehr lange gearbeitet habe, teilweise über mehrere Jahre“, sagt der Ostwestfale, der seit 2012 auf Usedom lebt. Mit seiner Frau, der Tischlerin und Möbelgestalterin Ulrike Hoffmann, betreibt er in Reestow das Atelier Lieper Winkel.

Seine Figuren sind aus Sandstein, Gips und Terracotta gearbeitet. Vor allem der Sandstein sei ein „sehr gut zu bearbeitendes Material. Man kann sehr detailreich arbeiten“, erläutert der Bildhauer. Seine Torsi nennt er „einerseits archaisch, andererseits modern“. „Der Torso ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine Ausdrucksform der Bildhauerei. Man variiert das Thema immer weiter“, fügt er an. Baumann zeigt im Haus des Gastes stehende, sitzende und liegende Figuren. Er hat mit den Jahren seinen eigenen Stil entwickelt und dennoch versuche er, „immer ein Stück weiterzukommen“.

Zeichnungen zeigen, wie Menschen sind

Der Dritte im Bunde ist Mathias Roloff, den Sebastian Vaas bei einer Ausstellung im Heringsdorfer Kunstpavillon kennengelernt hat. Der Berliner Maler und Grafiker lobt seine Kollegen: „Ich kannte die beiden nicht persönlich vorher. Das Hängen war sehr konstruktiv. Wir hatten schon alle das Gefühl, dass die Ausstellung funktioniert.“

Roloff hat sich für die Ausstellung auf seine Zeichnungen fokussiert, die meisten zeigen Figuren wie die „Dame mit Ellenbogen“, das „Langbein“ oder „Der Zerfall der Gruppe“. „Mir geht es bei den einzelnen Personen um eine Gegenüberstellung von Figuren, um Nähe, Distanz, Reserviertsein. Ich versuche mich über die Konstellation den Figuren zu nähern“, beschreibt Mathias Roloff seine Arbeitsweise. Ihm gehe es darum, „wie sind wir Menschen und wie gehen wir miteinander um.“ Die meisten der von Mathias Roloff gezeigten Grafiken sind mit Tusche, Kreide oder Grafit und Gouache auf Papier angefertigt.

Sebastian Vaas ist sehr zufrieden mit der Ausstellung: „Für mich war es ein Wagnis. Künstler sind Charaktere. Es kann auch schiefgehen. Doch die Drei haben alle gerockt. Alle sind gut präsentiert. Es ist ein guter Trialog.“ Die Ausstellung im Haus des Gastes ist bis zum 31. Dezember täglich während der Öffnungszeiten der Touristeninformation Bansin (Mo-Fr 9-17 Uhr; Sa, So + Feiertage, 10-15 Uhr) zugänglich.

Von Dietmar Pühler