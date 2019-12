Bansin: Dünen brennen am vorletzten Abend des Jahres

Bansin

Zu einem Dünenbrand unweit der Wohnbebauung mussten am vorletzten Tag des Jahres, am 30. Dezember, in Bansin die umliegenden Feuerwehren ausrücken. Die Alarmierung erfolgte gegen 20 Uhr. Weil der Wind kräftig blies, wurden die Flammen zunächst immer wieder angefacht und breiteten sich aus. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schließlich, dem Feuer in den Dünen Einhalt zu gebieten. Als Ursache für den Brand wird das Abfeuern eines Silvesterböllers bzw. einer Silvesterrakete vermutet.

Von Tilo Wallrodt