Bansin

Pünktlich um 10 Uhr öffnete am Freitag in der alten Bansiner Grundschule das erste private Corona-Testzentrum auf der Insel Usedom. Die Initiative dafür ging von Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff aus, der gemeinsam mit dem Rostocker Unternehmen Centogene das Konzept erarbeitet hat. Zwischen Test und Testergebnis liegt genau ein Tag.

„Ich wollte unbedingt ein Zeichen setzen, denn wir müssen in der jetzigen Situation agieren und nicht abwarten. Wer sich jetzt testen lassen wollte, musste ins Abstrichzentrum nach Greifswald. Das sind große Entfernungen und stundenlange Wartezeiten. Und mit der Idee hatte ich sofort Partner an meiner Seite wie etwa das Gesundheitsamt des Landkreises und auch Landrat Michael Sack, das Landesamt für Gesundheit und Soziales und Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken, die die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte“, lobt Seelige-Steinhoff. So könne sehr schnell bei Bedarf ein erforderliches Testergebnis vorgewiesen werden.

Interessenten sollten sich bei der Seetel-Gruppe melden

Angesichts der steigenden Infektionszahlen sei es haargenau die richtige Entscheidung gewesen, findet auch Michael Raffelt als Vorsitzender des Hotelsverbandes Insel Usedom. Und dass nicht nur Einwohner, sondern eben auch Urlauber und Mitarbeiter der Hotels, Pensionen davon Gebrauch machen können, steht der Insel Usedom als eines der beliebtesten Feriengebiete der Deutschen sehr gut zu Gesicht.

Seelige-Steinhoff ist nun dabei, weitere Mitarbeiter zu finden, die die Tests vornehmen. Interessenten sollten sich umgehend bei der Seetel-Gruppe melden. „Wir schulen sie sehr umfassend und sorgen sehr gründlich für ihre Sicherheit, besonders Vorkenntnisse für die Tätigkeit sind nicht vonnöten“, wirbt der Hotelier.

Renate Baginski entnimmt einen Abstrich im privaten Corona-Testzentrum in Bansin. Quelle: Tilo Wallrodt

„Fahrzeiten nach Greifswald werden erspart“

Auch Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) war des Lobes voll vom ersten privaten Corona-Testzentrum: Gemeinsam mit der Landesregierung sei dieses Projekt in kürzester Zeit entwickelt und vor Ort umgesetzt worden. „Zwischen unserer ersten Telefonschalte mit Centogene und Seetelhotels liegen keine sieben Tage. Das ist beeindruckend. Es ist ein gutes Angebot an Urlauberinnen und Urlauber, aber auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit werden Fahrzeiten nach Greifswald erspart und der Weg des sicheren Tourismus weitergegangen.“

In dem Corona-Testzentrum können sich künftig von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr Einheimische, Berufspendler und Urlauber testen lassen. Dazu ist notwendig, dass sich online auf der Seite www.corona.centogene.com oder über einen QR-Code angemeldet wird, ansonsten erfolgt kein Zutritt zu den Räumen. Der Test muss privat bezahlt werden und kostet 59 Euro, eine Abrechnung über die Krankenkassen ist nicht möglich. Das Geld wird bargeldlos über die Kreditkarte eingezogen, die Kreditkarte sollte entsprechend freigeschaltet sein.

Von Cornelia Meerkatz