Seit dem vergangenen Freitag, 23. Oktober, gibt es in der alten Bansiner Grundschule die Möglichkeit, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. In Zusammenarbeit mit der Rostocker Firma Centogene und der Seetel-Hotelgruppe ist es möglich, das Testergebnis innerhalb von 24 Stunden zu erfahren. Das Testzentrum ist das erste in Mecklenburg-Vorpommern, welches auf Privatinitiative ins Leben gerufen wurde.

Menschen vor Ort testen

Die Idee dahinter ist, dass Menschen aus sogenannten Risikogebieten ihren Test an der Ostsee machen können und nicht wertvolle Zeit damit verbringen müssen, in ihren Heimatorten in der Schlange zu warten. Außerdem wollte man auf Usedom nicht so lange warten bis die Politik reagiert, sondern proaktiv handeln. Innerhalb von einer Woche ist es der Gemeinde, der Hotelgruppe und der Landesregierung gelungen, das Testzentrum auf die Beine zustellen.

Testabstriche am Dienstag um 14 Uhr vergriffen

Für Rolf Seelige-Steinhoff, Chef und Inhaber der Seetelhotels auf der Insel Usedom und Mitinitiator des privaten Testzentrums, waren die bisherigen Tage sehr erfolgreich. „Am Montag wurden 70 Personen getestet. Am Dienstag waren die Testabstriche bereits um 14 Uhr aufgebraucht. Wir wurden vom Ansturm regelrecht überrannt. Damit haben wir nicht gerechnet. Hinzu kommt, dass sich bereits mehrere hundert Menschen für den Test registriert haben“, sagt er.

120 Tests am Tag möglich

Die bereits getesteten Personen sind laut Seelige-Steinhoff ein Querschnitt aus der hiesigen Bevölkerung – vom Angestellten eines Hotels, über den Urlauber bis hin zum normalen Einwohner. Genau weiß er es allerdings nicht, da die Daten dem Datenschutz unterliegen. Die ehrenamtlich tätigen Tester arbeiten im Akkord. „Wenn es noch mehr Personal gibt, könnten wir am Tag bis zu 120 Tests durchführen“, so Seelige-Steinhoff. Die Bedingungen für ihn seien in der alten Schule ideal. Da am Dienstag alle Testabstriche um 14 Uhr aufgebraucht wurden, gibt es in der Nacht zu Mittwoch neue geliefert.

Ehrenamtliches Personal in spezieller Schutzausrüstung kümmert sich um die zu testenden Personen. Quelle: Tilo Wallrodt

Untersuchungen in Hamburg

Die Corona-Abstriche werden auf dem schnellsten Weg in ein Labor nach Hamburg gefahren. Die Ergebnisse werden den betroffenen Menschen dann mitgeteilt. Wenn der Test positiv ist, erhält das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald eine Nachricht. „Wir bekommen auf offiziellem Weg überhaupt nicht mit, ob jemand positiv oder negativ getestet wurde. Das ist die Sache des Gesundheitsamtes“, so Steinhoff.

Ein positiver Fall in Bansin bislang aufgetreten

Wie Landkreissprecher Achim Froitzheim auf Nachfrage mitteilt, wurde bereits eine Person positiv auf Corona im neuen Testzentrum in Bansin getestet. „Die Anlaufstelle funktioniert nur, wenn die Daten auch wirklich reibungslos an das Gesundheitsamt weitergeleitet werden. Dies war eines der Hauptkriterien, dass dieses Zentrum eröffnet werden durfte“, erklärt er. Wichtig sei der Zeitfaktor, denn so können Infektionsketten unterbrochen werden.

Werktags von 10 bis 16 Uhr geöffnet

Wer möchte, kann sich in der ehemaligen Grundschule jederzeit während der Öffnungszeiten zwischen 10 und 16 Uhr von Montag bis Freitag testen lassen. Die Initiatoren weisen aber darauf hin, dass Wartezeiten entstehen können. Im Internet unter www.seetelhotels.de gibt es die Möglichkeit, sich zu registrieren.

Die Seetelhotels-Gruppe bietet für jeden freiwillig gemachten Corona-Test als Gast im privaten Corona-Testzentrum in Bansin einen Wertgutschein der Hotelgruppe in Höhe von 25 Euro an. Ein Corona-Test für private Personen kostet 59 Euro und kann nicht über die Krankenkassen abgerechnet werden.

