Bansin/Peenemünde

In den vergangenen beiden Tagen ist es auf der Insel Usedom zu Diebstählen von Thule-Fahrradträgern gekommen. Laut Polizei wurde bereits am 11. August zwischen 9.25 Uhr und 13.30 Uhr ein solcher Fahrradträger auf einem Parkplatz in der Ostseestraße in Peenemünde gestohlen. Am Mittwoch kam so ein Fahrradträger in Bansin weg. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz im Fischerweg. Beide Fahrradträger haben einen Wert von jeweils etwa 600 Euro.

Gerade in der Feriensaison kommt es immer wieder zu Diebstählen von Fahrradträgern. Die Polizei rät: Machen Sie es den Dieben so schwer wie möglich und sichern Sie Ihr Eigentum! Kriminelle haben es vermehrt auf Fahrradträger vor allem der Marke Thule abgesehen, wie Sprecherin Katrin Kledehn informiert. Für einen zusätzlichen Diebstahlschutz des Fahrradträgers empfiehlt die Polizei die Sicherung mit einem Schlaufenseil und einem Sicherheitsschloss.

In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Diebstahlserien. Die Täter hatten es in den meisten Fällen auf Fahrradträger der Marke Thule abgesehen.

