Bansin

Freitagnachmittag kam es im Fischerweg in Bansin zu einem Brand in einem Wald. Wie Olaf Meier, Wehrführer von Ahlbeck mitteilt, brannte das Feuer in einem Abstand von 50 Metern an zwei Stellen. Es geht davon aus, dass das Feuer fahrlässig gelegt wurde. Die Feuerwehren aus Ahlbeck und Bansin-Heringsdorf hatten das Feuer schnell gelöscht. Ein Holzstapel und ein Baumwurzelwerk brannten. Der zuständige Förster schätzt den Schaden auf 1000 Euro.

Hannes Ewert