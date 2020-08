Bansin/Heringsdorf

Lkw in der Fußgängerzone – das bringt den Bansiner Gemeindevertreter Harald Heinz (Kaiserbäderbündnis) so richtig in Rage. Er zählte am Donnerstagabend die Verwaltung und insbesondere den Kommunalen Ordnungsdienst an.

Darum geht es: Der Weg zwischen dem Kaiserstrand Beachhotel und „Gosch“ in Bansin in Richtung Promenade (Normaluhr) ist durch Fußgänger und Radfahrer stark frequentiert. Da wird es mitunter eng. Wenn dann noch Lieferfahrzeuge den Abschnitt befahren, wird es auch gefährlich. Eigentlich ist das unmöglich, denn ein Poller soll die Zufahrt verhindern. Zudem steht dort ein Schild „ Fußgängerzone“.

Es gehe auch um Rettungswege

So weit die Theorie. Harald Heinz erlebe in der Praxis etwas anderes. Er spricht von einem „unhaltbaren Zustand. Der Poller ist oft defekt und unten. Das ist für die Lkw wie ein Signal, dort hochzufahren“, so der Bansiner. Er habe das Thema mehrfach in der Gemeinderatssitzung angesprochen. „Es fehlt an der Lösung. Der Kommunale Ordnungsdienst sollte Kraft seiner Kompetenz endlich durchgreifen. Hier geht es auch um Rettungswege“, sagt Heinz.

Das wollte Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken so nicht stehen lassen und brach eine Lanze für die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes. Nach der vergangenen Sitzung habe sie dort tägliche Kontrollen angewiesen, die auch erfolgt seien. „Das hat inzwischen Wirkung gezeigt. Lkw-Fahrer wurden verwarnt. Einige haben ihre Verwarngelder schon bezahlt. Seit dem 18. August haben wir dort keine Verstöße mehr festgestellt.“

Harald Heinz zweifelt daran und lud die Bürgermeisterin ein, am Promenadenaufgang mal die Praxis zu erleben. Im Gegenzug sollte der Bansiner im Ahlbecker Rathaus mal vorbeikommen, um zu schauen, was der Kommunale Ordnungsdienst in dem Bereich schon getan hat.

Ordnungsdienst weist Kritik zurück

„Eine Menge“, wie Bob Bärwald vom Ordnungsdienst sagt. Er habe von der Schelte in der Sitzung gehört. „Ich finde das unverschämt, ohne detailliertes Wissen so vom Leder zu ziehen. Natürlich haben wir kontrolliert und Strafen ausgesprochen. Dort hat keiner reinzufahren, weil es sich um eine Fußgängerzone handelt.“ Das gilt zwar auch für die Seestraße, doch dort gibt es ein Zusatzzeichen für den Lieferverkehr, so dass dort Be- und Entladetätigkeiten möglich sind.

Bob Bärwald verweist auf die angespannte Personallage beim Kommunalen Ordnungsdienst. „Wir sind drei Mitarbeiter, die sieben Tage von 7 bis 20 Uhr einen Gemeindebereich absichern müssen. Dazu kommen noch die Corona-Kontrollen. Gemeindevertreter können gerne mal eine Woche bei uns mitlaufen.“

