Bansin

Das Fischerei-Erlebniszentrum in Bansin wird konkreter. Davon konnten sich jüngst die Mitglieder des Eigenbetriebsausschusses überzeugen. Der Eckernförder Architekt Stefan Rimpf, der auch in Hamburg und Greifswald Büros betreibt, stellte sein Konzept für das Fischerei-Erlebniszentrum vor. Das soll im heutigen „Haus des Gastes“ seine Heimat finden und aus vier Trittsteinen bestehen, drei davon im Außenbereich.

„Es soll kein Museum werden, sondern ein echtes Erlebniszentrum, interaktiv und spannend für Jedermann. Wir wollen aus dem Gebäude etwas Besonderes machen und auch die Authentizität der Hütten bewahren“, erläuterte Rimpf. Historie soll erlebbar sein, insbesondere rund um die Hütten in der Düne.

Die Trittsteine „Fischerhütten und Windenhäuschen“, „Fischumschlag und Fischgenuss“ sowie „Fischerei heute“ sollen mittels eines Holzsteges untereinander und mit dem Fischerei-Erlebniszentrum verbunden werden.

Veranstaltungssaal bleibt im Haus

Eine wichtige Nachricht hatte Rimpf für alle Bansiner, die fürchteten, dass für das Fischerei-Erlebniszentrum der Veranstaltungssaal im „Haus des Gastes“ geopfert werden könnte. Das wird nicht der Fall sein, auch wenn das die ursprüngliche Überlegung war.

So sieht der Architekt den Grundriss des neuen Fischerei-Erlebnis-Zentrums in Bansin. Quelle: Stefan Rimpf

Denn die vom Architekten als Highlight ins Spiel gebrachte „Fischkutterfahrt im Orkan“ soll nicht in dem vorhandenen Saal installiert werden, sondern in einem gläsernen Anbau. Dieser soll sich an die erhöht gelegene Bühne nach Westen anschließen.

Windschief rottet dieses Windenhäuschen in der Düne vor sich hin. Quelle: Dietmar Pühler

Bei der „Interaktiven Orkanfahrt“ auf einem echten Fischkutter sollen alle Sinne angesprochen werden. Das Boot werde in einem Becken über eine Bewegungsmechanik in Schwung gebracht. Besucher, die die Orkanfahrt live erleben möchten, sollen die passende wetterfeste Kleidung gestellt bekommen. Denn per Nebelmaschine, Windgebläse und Regen-Brauseköpfen soll richtiges Schietwetter simuliert werden. Dazu steuere eine Soundanlage sowohl peitschenden Regen als auch ein gewaltiges Gewitter bei, so Rimpf.

Schulungsraum in alter Fischerhütte

Im Außenbereich sieht Kurdirektor Thomas Heilmann die Möglichkeit, einen Sommerschulungsraum für Schulklassen in einer der alten Fischerhütten einzurichten. „Wir wollen so viele Hütten wie möglich stehen lassen“, sagt Heilmann. Es soll nur etwas aufgeräumt werden, ansonsten der Charme der Hütten erhalten bleiben.

Für Heilmann ist das Fischerei-Erlebniszentrum das nächste Projekt auf dem „Kaiserbäder-Erlebnispfad“, das neben der Ostseetherme Ahlbeck und dem 2020 eingeweihten Tourismus-Service-Zentrum in Heringsdorf angegangen werden soll. In diesem Zusammenhang wird es auch eine Umgestaltung des Hans-Werner-Richter-Hauses in Bansin geben und als letztes Projekt steht der Umbau des ehemaligen „Haus der Erholung“ zum „Haus der Erlebnisse“ in Ahlbeck an.

Damit die Ideen rund um das Fischerei-Erlebniszentrum Gestalt annehmen können, bedarf es noch eines abklärenden Gesprächs mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (StaLU), das laut Heilmann im April stattfinden soll. Vorrangig geht es um den Glasanbau an das Haus des Gastes. Parallel wird der Architekt seine Planung mit Preisen versehen, damit die entsprechenden Fördermittelanträge gestellt werden können.

Tourist-Info im Richter-Haus

Voraussetzung für einen Baubeginn ist allerdings, dass die Rettungsschwimmer nach der Saison 2021 das Haus des Gastes räumen. „Im Oktober wollen wir den Hauptrettungsturm in Bansin bauen“, erklärt Heilmann. Die Touristeninformation wiederum wird im Hans-Werner-Richter-Haus ihre neue Adresse haben. Dafür ist dort aber noch ein Anbau samt eines Aufzuges nötig. Heilmann hofft auf einen Baubeginn im Frühjahr 2022. Auch konzeptionell hat er konkrete Vorstellungen: „Wir wollen das Thema Hans-Werner Richter moderner erzählen.“

Sollte die Touristinformation wie geplant im Herbst 2022 umziehen können, wäre ein Baubeginn für das Fischerei-Erlebniszentrum zwischen Herbst 2022 und Frühjahr 2023 realistisch. Als Kosten stehen rund 2,5 Millionen Euro im Raum. Der Kurdirektor geht davon aus, dass rund 30 Prozent aus Mitteln des Eigenbetriebes aufgebracht werden müssen und hofft, dass der Löwenanteil über Fördermittel abgedeckt werden kann.

Von Dietmar Pühler