Bansin auf Usedom: Schulstraße wird Richterstraße – das steckt dahinter

Bansin

Dreimal Richter gibt es jetzt auf einem Schild! Er gilt als der berühmteste Sohn Bansins – Hans-Werner Richter. Als Schriftsteller hat Richter (1908-1993) häufig Pommern und seine Heimatinsel Usedom thematisiert. Er war auch Mitbegründer der legendenumwobenen „Gruppe 47“ – die einflussreichste literarische Gruppe in Westdeutschland bis in die Sechzigerjahre.

Um diese Familie zu würdigen, soll nun die Schulstraße in Bansin künftig Richterstraße heißen. Denn zwei weitere prominente „Richters“ gab es in Bansin. Dazu zählt Egon Richter (1932-2016), Journalist und Schriftsteller. Der Neffe von Hans-Werner Richter war Mitbegründer des Insel-Clubs Bansin und jahrelang aktives Mitglied in der Gemeindevertretung.

Dritter im Bunde ist Willi Richter. Er war Lehrer in der Gemeinde und initiierte die kampflose Übergabe Bansins an die Rote Armee im April 1945. In dem Jahr wurde er Bürgermeister und war als erster Kreisschulrat im damaligen Kreis Usedom maßgeblich am Aufbau funktionierender Schulstrukturen beteiligt. Unter dem Straßenschild ist eine kleine Hinweistafel vorgesehen, die auf die drei Richters verweisen soll.

Mit der Umbenennung der Straße soll auch die Mehrfachnennung von Straßen in den Kaiserbädern (beispielsweise Seestraße) in einem ersten Schritt abgebaut werden. Von der Anschriftenänderung sind drei Adressen betroffen, die einverstanden sind, so Harald Heinz (Kaiserbäderbündnis), Gemeindevertreter aus Bansin.

Von Henrik Nitzsche