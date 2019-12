Bansiner Fischer warten seit 15 Jahren vergebens auf Vertragstreue der Gemeinde

Bansin

Die Bansiner Fischer Sven und Wolfgang Harder sind mit ihrer Geduld am Ende. Seit Dezember 2004 halten sie einen Erbbaupachtvertrag in den Händen, in dem die damalige Gemeinde Bansin ihnen zusichert, im Zuge eines im April 2004 getätigten Flächentauschs das Areal der sogenannten Fischerfassungshalle am Bansiner Fischerstrand nutzen zu können.

Mit dem Erbbaupachtvertrag hatte sich die Gemeinde verpflichtet, das marode Gebäude, dessen Nutzung im November 2014 von der Lebensmittelüberwachung des Landkreises untersagt wurde, auf Gemeindekosten abzureißen und dort den Neubau einer Fischräucherei mit Imbiss durch die Gebrüder Harder zu gestatten. Nur passiert ist all dies noch immer nicht, obwohl Rechtsklarheit bestehe, wie es Rechtsanwalt Dr. Gerhard Seibert aus Berlin formuliert.

Rechtsbeistand vertritt die Fischer seit 2002

Der ehemalige Bundesrichter am Bundesverwaltungsgericht berät Sven und Wolfgang Harder seit 2002 in Rechtsangelegenheiten. Der jetzige Zwist mit der Gemeinde geht auf das Frühjahr 2004 zurück. „Damals hatte die Gemeinde im Rahmen der Promenadensanierung den Bau eines Kinderspielplatzes in der Düne in Auftrag gegeben, wo die Harders eine Fischerbude hatten. Die war nach der Wende mit förmlicher Baugenehmigung neu errichtet worden. Dann kam 2004 die Aufforderung der Gemeinde, sie müssten unverzüglich den Platz räumen“, erklärt Seibert. Die Harders gaben ihre Fischerhütte auf und der frühere Bundesrichter handelte eine Vereinbarung aus, die neben anderen Leistungen der Gemeinde auch die Zusicherung enthielt: „Die Pachtverhältnisse verlängern sich bis zur Fertigstellung des Neubaus Fischräucherei und Imbiss der Gebrüder Wolfgang und Sven Harder. Mit Beginn des Betriebes der Fischräucherei und Imbiss endet der Vertrag ...“

Brüder enttäuscht von der neuen Bürgermeisterin

„Diese Zusicherung hat die Gemeinde in der Folgezeit immer wieder gebrochen und ignoriert“, beklagt Seibert. Der Berliner mit Zweitwohnsitz in Bansin hat sich deshalb unmittelbar nach Amtsantritt von Laura Isabelle Marisken an die neue Bürgermeisterin gewandt. Doch wie schon von deren Amtsvorgängern seien er und die Harders auch von Frau Marisken bisher enttäuscht worden, bedauert er. Streitpunkt war in den vergangenen Jahren die Klärung der Eigentumsverhältnisse um die Fischerfassungshalle. Die wurde zu DDR-Zeiten von der Fischerei-Produktionsgenossenschaft „10. Jahrestag in Ahlbeck“ genutzt, später von sechs Bansiner Fischern, darunter die Brüder Wolfgang und Sven Harder. Grundstückseigentümerin war und ist jedoch die Gemeinde.

Der Bansiner Fischerstrand mit der Langbude. Ganz links in der Düne hatten die Fischer Harder eine Bude, die sie im Zuge der Promenadensanierung 2004 für den Bau eines Spielplatzes räumten. Im Gegenzug sollten sie die beräumte Fläche der ehemaligen Fischerfassungshalle per Erbbaupachtvertrag bekommen. Bis heute ist nichts geschehen. Quelle: Dietmar Pühler

„Diesem unwürdigen Spuk“ ein Ende machen

Immerhin hat die Gemeinde auf Beschluss der Gemeindevertretung im Winter 2018/2019 den Anklamer Fachanwalt Wolfgang Hannak beauftragt, ein förmliches Rechtsgutachten zu erstellen zur „Prüfung von Rechtsansprüchen möglicher Rechtsnachfolger der ehemaligen FPG im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Abbruch der Fischannahmestelle im Seebad Bansin“. Dieses Rechtsgutachten vom 27. März 2019 kommt nach Einschätzung von Seibert zu dem Ergebnis, „dass die Gemeinde Eigentümerin des Fischannahmegebäudes sei und dieses folglich auch abreißen dürfe“. Seinen Aussagen zufolge habe der damalige Bürgermeister Lars Petersen mit Schreiben vom 30. April 2019 die Fischer darüber informiert und einen zeitnahen Abriss der ehemaligen Fischannahmestelle angekündigt. Damit hatte er gleichzeitig die von Seibert im Namen der beiden Fischer angedrohte Klage mit Fristsetzung abgewendet.

Doch in die Tat umgesetzt wurde der Abriss nicht. Deshalb hakte Seibert am 16. Oktober telefonisch bei Bauamtsleiter Andreas Hartwig nach. Der habe eingeräumt, Kenntnis vom Rechtsgutachten zu haben, kündigte aber gleichzeitig an, ein zweites in Auftrag geben zu wollen. Daraufhin schrieb der frühere Verwaltungsrichter einen ausführlichen Brief an die Bürgermeisterin, in dem er sie aufforderte, „diesem unwürdigen Spuk“ ein Ende zu machen.

Bürgermeisterin verweist auf ungeklärte Rechtslage

Am 6. November haben die Harder-Brüder mit der Bürgermeisterin gesprochen. In einer Stellungnahme teilt Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken u. a. mit: „Momentan sind die Eigentumsverhältnisse nicht abschließend geklärt. Wenn die Betroffenen darüber erschüttert sind, dass die Verantwortlichen der letzten Legislaturen diese Zeit haben verstreichen lassen, ohne einen sachgerechten Abschluss des Sachverhalts sicherzustellen, kann ich dies nachvollziehen. Die ungeklärten Eigentumsverhältnisse werden auch in dem zitierten Schreiben vom 30. 04. 2019 aufgegriffen.“ Es geht laut ihrer Stellungnahme vor allem um die Frage, ob die Liquidation der Fischereigenossenschaft seinerzeit tatsächlich wirksam beschlossen wurde.

Anwalt konstatiert „beispielloses Fehlverhalten“

Für Seibert sind der gesamte Vorgang und das Verhalten der Gemeinde „ein beispielloses, ja ungeheuerliches Fehlverhalten, wie ich es in meiner langjährigen Tätigkeit als Verwaltungsrichter nicht erlebt habe.“ In seinen Augen habe die Gemeinde „alles getan, das Bauvorhaben der beiden Fischer an der Bansiner Strandpromenade zu verzögern.“ Er rechnete hoch, dass durch die Verzögerungen und Versäumnisse bei der Erfüllung der gemeindlichen Pflichten aus dem Erbbaupachtvertrag der Gemeinde ein erheblicher finanzieller Schaden entstanden sei. Die jährlichen Einnahmeverluste von 7360 Euro Pacht über nunmehr 15 Jahre nach dem Vertragsabschluss im Dezember 2004 summierten sich auf über 100 000 Euro. Dazu kämen entgangene Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Fischer-Brüder machen Verluste geltend

„Einen noch weit größeren finanziellen Verlust haben die beiden Fischer im Laufe der 15 Jahre erlitten, der die Gemeinde noch ärmer machen wird, wenn sie diesen Verlust gerichtlich geltend machen. Die Harders kommt die unendliche Geschichte teuer zu stehen“, so Seibert. Neben Notar- und Anwaltskosten wurde die Baugenehmigung aus dem Jahr 2005 schon insgesamt acht Mal kostenpflichtig verlängert, bis sie 2018 aufgrund geänderter Rechtslage neu beantragt werden musste.

Die Bansiner Fischer Wolfgang und Sven Harder fordern nun zum wiederholten Mal von der Gemeinde, die Fischerfassungshalle unverzüglich abreißen zu lassen und das beräumte Grundstück an sie zu übergeben. Weitere juristische Schritte behalten sie sich vor.

