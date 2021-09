Bansiner Jugend- und Freizeitzentrum geöffnet: Segeln, Billard und Dart

Bansin

Kerstin Heim atmet auf: „Die monatelange Schließung ist endlich vorbei. Wir haben wieder geöffnet“, sagt die Leiterin des Jugend- und Freizeitzentrums in der Bansiner Badstraße. Während der coronabedingten Schließung konnten die Kinder und Jugendlichen einige Spiele mit nach Hause nehmen. Das war aber kein Ersatz für das Treffen im Haus. Das gilt auch für die Kraftsportler, die einige Geräte mit ins heimische Trainingszimmer nehmen konnten.

Nun gibt es nicht nur die Angebote im Haus sondern auch gemeinsame Aktivitäten. „Im September wollen wir mit dem Ahlbecker Freizeitzentrum in den Hansepark fahren“, berichtet die Leiterin. Ab Oktober soll es wieder Turniere im Tischtennis, Billard und Dart geben.

Kerstin Heim berichtet, dass inzwischen auch einige ältere Bürger ins Haus kommen und die Abwechslung suchen. Sei es beim Tischtennis oder Billard. „Dazu kommen Jugendliche und junge Erwachsene, denen wir Hilfe bei Alltagsdingen oder bürokratischen Hürden anbieten. Da geht es um Schularbeiten, Hilfe bei Zuwendungen oder der Wohnungssuche. Mitunter kommen auch Eltern, die unseren Rat suchen, wenn es um das Verhältnis mit den Kindern geht“, sagt die Leiterin.

Ein Dauerbrenner in der Einrichtung ist das Wahlfach „Maritimer Segelsport“. Schüler aus Ahlbeck und Ückeritz lernen den Segelsport von der Pike auf. Ansprechpartner sind Jens Madeya und Stephan Brandt, die das Projekt in Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität seit langem begleiten. Zur Theorie kommt auch Praxis. Vom Hafen in Stagnieß gibt es Ausfahrten mit der Segelyacht „Wappen von Heringsdorf“.

Von Gert Nitzsche