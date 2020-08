Bansiner Richter-Haus feiert 20. Geburtstag

Bansin

Bansin kann für sich in Anspruch nehmen, Geburtsort eines so bedeutenden Mannes, wie des Schriftstellers und Mitbegründers der Gruppe 47, Hans Werner Richter (1908-93), zu sein. Der Ort würdigte seinen berühmten Sohn mit dem Umbau der einstigen Feuerwehr zum Hans-Werner-Richter-Haus. Ihm zu Ehren wurde vor 20 Jahren das Haus durch Toni Richter, Hans Werner Richter’s Ehefrau, eröffnet. Das Seebad erhielt ein Alleinstellungsmerkmal.

Weil das literarische Treffen zum Schaffen des Dichters in diesem Jahr zum 15. Mal stattfindet, stand das jüngste Hoffest im Zeichen zweier Jubiläen. Begleitet wurde der Abend von Thomas Putensen, der mit Gesang und viel Kreativität die Gäste begeisterte. Die „inselverliebte“ Claudia Pautz hatte Geschichten dabei und nahm die Besucher so mit zu ihren Lieblingsplätzen.

Während der Pandemie war das Haus geöffnet, wie Anna Straka informiert. „Unter Beachtung aller Regeln haben wir auch kleine Veranstaltungen durchgeführt“, sagt sie. So wie das Hoffest, das nun an den Schriftsteller erinnerte.

Hans Werner Richter lernte Buchhändler in Swinemünde und arbeitete später in dem Beruf in Berlin. 1930 trat er in die KPD ein. Er war politisch tätig und wurde 1940 von der Gestapo verhaftet. Im selben Jahr wurde er von der deutschen Wehrmacht eingezogen, geriet von 1943 bis 1946 in amerikanische Gefangenschaft. In dieser Zeit war er Redakteur der Kriegsgefangenenzeitung „Der Ruf“, die 1947 verboten wurde.

Weil Richter eine neue Zeitung gründen wollte, lud er ausgewählte Autoren, Lektoren, Verleger und Kritiker an den Bannwaldsee in Bayern ein. Aus dem Vorhaben erwuchs die Gruppe 47, die sich schnell zum wichtigsten literarischen Forum der Nachkriegszeit mit Autoren wie Ilse Aichinger, Heinrich Böll, Hans Magnus Enzensberger, Günter Grass und Marcel Reich Ranitzki entwickelte.

Von Gert Nitzsche