Bansin

Wann verschwindet dieser Schandfleck im Bansiner Wald? Diese Frage werden sich immer wieder all jene stellen, die es in die Natur zieht, um den Kopf freizubekommen und dann auf dieses Grundstück stoßen. Am Radweg zwischen Bansin und Ückeritz – etwa 100 Meter hinter der Abfahrt zum „Langenberg“ – wird der Natur übel mitgespielt. Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer schauen kopfschüttelnd den Hang herunter auf die Überreste eines ehemaligen Ferienlagers.

Und zwar das des einstigen Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) Meiningen. In den zehn Baracken und zwei Massivgebäuden haben sich zu DDR-Zeiten vornehmlich Kinder erholt, deren Eltern bei der Bahn beschäftigt waren. Vom Waldgrundstück waren sie binnen Minuten an der Ostsee.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heute will man hier nur ganz schnell weg. Die zehn Baracken sind verfallen. Kaum eine Wand steht noch gerade. Unrat türmt sich im Inneren der „Baulichkeiten“ und auf dem gesamten Gelände. Wer ist für diesen unhaltbaren Zustand verantwortlich? Das Grundstück ist im Privatbesitz, heißt es auf Nachfrage von der Heringsdorfer Verwaltung.

Abriss als ökologische Ausgleichsmaßnahme?

Nun gibt es aber Hoffnung: „Ein Investor zeigte vor einigen Monaten Interesse, das Grundstück zu erwerben sowie den Abriss und die Entsorgung der Gebäudereste als ökologische Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen“, sagt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos).

Das Areal gehört Heinz Uecke aus Aschaffenburg. Er bestätigt, dass es einen „losen Kontakt“ mit einem Investor gegeben hat. Mehr will er dazu aber nicht sagen. Uecke hatte 2006 das ehemalige Kinderferienlager bei einer Versteigerung für 101 000 Euro erworben.

Sein Plan war: ein Baumhauspark mit Waldseilgarten. Er wollte Baumhäuser in verschiedenen Höhen mit Schlafplätzen für zwei bis vier Personen bauen. Dazu kam es nie, was Uecke noch heute wurmt. Begründet wurde die Ablehnung des Projektes damit, dass der Bestandsschutz für die Gebäude erloschen war und das Landeswaldgesetz eine Bebauung nicht zulasse.

Bauzäune regelmäßig gestohlen

Auch mit juristischer Hilfe kam Uecke nicht zum Zuge. Was blieb, war ein verprellter Investor, der um das Grundstück einen Zaun ziehen ließ und sich zurückzog. Den Zaun gibt es längst nicht mehr. „Die Bauzäune wurden mir regelmäßig gestohlen. Das war sehr unerfreulich“, so Uecke, der seit fünf Jahren in der Nähe von Frankfurt/Main einen Sportboothafen betreibt. Auf Usedom war der 57-Jährige zuletzt vor zwei Jahren.

Ein Schandfleck nahe des Bansiner Langenbergs: Die alten Baracken des einstigen Ferienlagers. Quelle: Henrik Nitzsche

Hinter dem Interessenten an dem Grundstück steckt die Lindhorst-Gruppe aus Winsen (Aller). Das Unternehmen aus dem Landkreis Celle in Niedersachsen hat 2017 das Hotel „Forsthaus Langenberg“ in Bansin erworben. „Vor einiger Zeit haben wir Kontakt mit der Gemeinde und der Forst aufgenommen, weil wir das Grundstück im Wald erwerben wollen“, sagt Jürgen Lindhorst von der Unternehmensgruppe.

Er bestätigt, dass sein Unternehmen plane, das Gelände zu beräumen und das Grundstück zu renaturieren. „Das soll eine ökologische Ausgleichsmaßnahme sein für geplante Investitionen am Forsthaus Langenberg“, so Lindhorst.

Kontakte zum Eigentümer der Fläche habe es bereits gegeben. „Bei den Preisvorstellungen liegen wir aber noch weit auseinander. Wir werden mit Herrn Uecke noch mal das Gespräch suchen.“

Lindhorst sei sehr daran interessiert, dass der Schandfleck nahe seines Hotels wegkomme. „Das ist eine Belastung für die Natur“, meint er. Das Forsthaus „Langenberg“ ist inzwischen ein Saisonhotel. Lindhorst hatte gehofft, das Haus zu Ostern zu eröffnen. Diese Hoffnung dürfte nach dem jüngsten Corona-Gipfel des Landes zerschlagen sein.

Von Henrik Nitzsche