Waldzwerge gewinnen mit Adventskranz

Ahlbeck

Stimmungsvoll und vorweihnachtlich ging es am Wochenende beim Kaiserbäder-Weihnachtsmarkt auf dem Konzertplatz in Ahlbeck zu. In den Markthütten rund um den von vielen Besuchern prallgefüllten Platz wurden regionale Handwerkskunst, Glühwein und kulinarische Leckerbissen angeboten. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgte für gute Unterhaltung und Kurzweil.

Für viel Aufmerksamkeit sorgte am Samstagnachmittag die Prämierung der Kreativaktion „Schönster Adventskranz“. An dem von der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf ausgerufenen Wettbewerb nahmen sieben Kindergärten und Schulen aus den Kaiserbädern teil. Sie alle erhielten von der Bürgermeisterin eine Urkunde, die Sieger zusätzlich einen Gutschein für die EisArena Insel Usedom inklusive Schlittschuhleihe für alle.

Abstimmen durften die Besucher des Weihnachtsmarktes am Freitag und Samstag über die auf der Bühne ausgestellten Adventskränze. Von 502 abgegebenen Stimmen entfielen 110 auf den Adventskranz der Hortkinder von der DRK-Kindertagesstätte „Waldzwerge“ Bansin. Horterzieherin Kerstin Butter betonte bei der Siegerehrung, dass fast nur Naturmaterialien verwendet wurden.

20 bis 30 Hortkinder waren am Suchen der Materialien im Wald und am Basteln des großen Adventskranzes beteiligt. Zum Einsatz kamen Heu und Stroh, Moos, Kastanien, kleine Aststückchen, Rinde, Nüsse, Kork, Watte sowie Kunstschnee, Eisstiele und Bauklötzchen. Entstanden ist eine wunderbare Winterlandschaft mit Ski und Schlitten fahrenden Waldzwergen, Schneemännern und einem beleuchteten Weihnachtsbaum.

Der Kaiserbäder-Weihnachtsmarkt klang am Sonntagnachmittag mit der Eröffnung des „Lebendigen Adventskalenders“ der Evangelischen Kirchengemeinden Ahlbeck und Heringsdorf-Bansin aus.

Von Dietmar Pühler