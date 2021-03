Bansin

Sie treffen sich am Strand in einem alten Strandkorb: die Bansinerin Dr. Ute van der Maer und ihre Freundin Dr. Barbara Stühlmeyer aus Bayern. In Nicht-Corona-Zeiten ist genügend Platz für die beiden Frauen darin, sogar so viel, dass noch eine Kanne Kaffee oder Tee und mehrere Katzen Platz darin finden. Dann blicken sie aufs Meer – und sinnieren auf bodenständige Weise über Gott und die Welt.

Als die Temperaturen fallen und die Luft zu kalt ist, um es im Strandkorb auszuhalten, suchen sich die Frauen ein neues passendes Denkquartier mit Blick auf den Horizont: einen alten Leuchtturm – natürlich mit Katzenklappe, damit Aramies, Bastet und Cicero sich am Gespräch beteiligen können.

Die beiden Frauen haben sich über ein außergewöhnliches Thema zusammengefunden. Die studierte Musikpädagogin, Germanistin, Grafikerin und Malerin van der Maer, die auf der Insel geboren und aufgewachsen ist, arbeitete zuletzt an der Europäischen Gesamtschule Insel Usedom als Lehrerin. Sie promovierte über den Gregorianischen Choral zum Dr. phil.. Die Philosophin, Kirchenmusikerin, Theologin und Musikwissenschaftlerin Stühlmeyer, die als Journalistin tätig ist, promovierte über die Gesänge der Hildegard von Bingen zum Dr. phil. Die beiden sind sich nähergekommen, weil sie sogenannte Benediktineroblatinnen sind. Was genau sich dahinter verbirgt – lesen Sie das Buch, dann wissen Sie es.

Worüber sprechen zwei Frauen am Meer?

Dieses erste gemeinsame Buch „Bansiner Strandgespräche“ beinhaltet sozusagen philosophische Denkergebnisse in dialogischer Form. Nur: Worüber unterhalten sich zwei Frauen am Meer? Definitiv nicht über Klamotten und Schuhe. Über Smartphone, mehr als gruselige Fernsehprogramme und innere Schweinehunde schon eher. Auch Wurzeln kommen vor – die eigenen, woher man kommt und jene, die man braucht, um zu wachsen und groß zu werden. Auch über eine Zeitmaschine haben sie nachgedacht, wann man reif für die Insel (Usedom) ist und welche Vor- und Nachteile sowie Nebenwirkungen die Wunscherfüllung in sich birgt. „Mir hat es große Freude bereitet, meine Gedanken, Gefühle und Ansichten zu bestimmten Themen niederzuschreiben“, sagt Ute van der Maer.

Gedanken als Wegweiser

Der Gedanken sind da viele – und sie lesen sich leicht, fröhlich und so, als ließen sie sich auch von anderen „Stranddiskutierern“ und „Horizontsuchenden“ verinnerlichen. Ein Wegweiser also. Es sind kleine Geschichten. Die 100 Seiten des Büchleins muss man nicht hintereinander weg verschlingen. Jeden Tag ein bisschen vielleicht. Ostern und seine Corona-Auflagen wäre da ganz passend.

Übrigens: Das direkte Treffen am Strand von Bansin hat noch nicht stattgefunden. Strandkorb und Leuchtturm bleiben imaginär ... „Wenn irgendwann es Corona zulässt, werden wir Sonne, Meer und die Insel Usedom zusammen genießen“, versichert die Bansiner Autorin van der Maer.

„Bansiner Strandgespräche“ gibt es im Buchhandel oder kann bestellt werden unter uvdm@gmx.de.

Von Cornelia Meerkatz