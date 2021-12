Barbara Neubüser aus Wolgast verkauft faire Produkte im Eine-Welt-Laden

Wolgast

Die Verkäuferinnen im Eine-Welt-Laden in Wolgast können sich in dieser Vorweihnachtszeit über viel Kundschaft freuen. Zum Team des Geschäftes in der Langen Straße gehört Barbara Neubüser, die hier seit 21 Jahren aktiv ist und mit ihren 84 Jahren inzwischen die älteste Mitstreiterin im Ladens ist. „Wir haben schöne Weihnachtsgeschenke im Angebot“, berichtet die Wolgasterin. Dazu zählen Deko-Gegenstände, Schmuck, Textilien, Steingut- und Porzellanwaren und natürlich verschiedene Nahrungs- und Genussmittel, wie Tee und Kaffee.

„Wir unterstützen mit unserem fairen Handel kleine Gemeinschaften, Genossenschaften und Produzenten in ärmeren Ländern. Da mache ich gerne mit“, erklärt Barbara Neubüser. In den Regalen finden sich zum Beispiel aus recyceltem Glas gefertigte Gefäße aus Mexiko, Skulpturen aus Ghana sowie nepalesische Filzsachen. „Im Sommer haben wir auch maritime Waren im Sortiment. Denn dann kommen auch viele Passagiere der Flussschiffe in unseren Laden, den es schon seit 25 Jahren gibt.“

Von Tom Schröter