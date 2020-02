Bargeld gestohlen: Unbekannte brechen in Bürogebäude nahe Anklam ein

Anklam

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch 15 Uhr und Donnerstag 7 Uhr in ein Bürogebäude in Neetzow-Liepen bei Jarmen ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) eingebrochen. Sie haben Bargeld im vierstelligen Bereich gestohlen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Schaden wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt. Die Spurensicherung war im Einsatz. Die Beamten ermitteln wegen besonders schweren Diebstahls. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich an das Revier Anklam unter der Telefonnummer 03971 251-2224 oder die Internetwache der Landespolizei M-V zu wenden.

Von OZ