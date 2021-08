Barther kämpfen für Martin Schneider und ihr Theater

Barth/Zinnowitz

„Wir sind frustriert, wütend und haben Angst um unser Theater.“ Kerstin Klein, die Vorsitzender des Vereins der „Freunde des Barther Theaters“, bringt ihre derzeitigen Gefühlslage auf den Punkt. Als am vergangenen Freitag die Nachricht über die plötzliche Beurlaubung von Intendant Martin Schneider (37) bei Freunden, Förderern und Unterstützern des Theater hineinbrach, verstanden viele von ihnen die Welt nicht mehr. „Im ersten Augenblick dachten wir alle, dass Martin Schneider hier irgendwo den goldenen Löffel geklaut hat“, sagt Klein. Niemand konnte sich wirklich erklären, warum das Gremium der Kulturfabrik ihn mit knapper Mehrheit beurlaubte. Auch für Schneider selbst kam die Beurlaubung scheinbar relativ plötzlich.

Barther haben Angst um ihr Theater

Neun Jahre arbeitete Schneider als Leiter der Barther Boddenbühne. „Er war der Mann vor Ort, unser Ansprechpartner und Freund. In allen Gremium war er ein Begriff und das Gesicht des Hauses“, sagt sie. Deshalb haben die Mitglieder des Fördervereins Angst, dass das Theater in Barth mit der neuen Führung irgendwann „hinten rüber“ fällt. „Keiner der neuen Geschäftsführung hat in diesem Theater derart seinen Fuß drin wie Martin Schneider.“

Spontan wurden Banner und Plakate gedruckt

Am vergangenen Freitag versammelten sich spontan mehrere Mitglieder des Vereins, um gemeinsam eine Unterschriftenaktion zu starten und Plakate zu gestalten. „Viele Theaterfreunde, darunter auch einige Urlauber, waren über die Entscheidung total entsetzt“, so Klein. Mit dem Plotter wurden riesige Banner gestaltet oder Plakate auf A3 ausgedruckt. Bei der Vorstellung am Samstag haben wurden die Plakate gezeigt und viele Unterschriften gesammelt. Mittlerweile sind mehr als 200 Unterschriften auf den Listen.

Brief an die Vorpommersche Kulturfabrik

In einem Brief an die Vorpommersche Kulturfabrik, dem Träger der Vorpommerschen Landesbühne, verdeutlichten die Mitglieder des Fördervereins ihren Frust. „Diese Entscheidung stößt bei uns auf größtes Unverständnis. Wir befürchten in dieser besonders schweren Zeit, die für alle Kulturschaffenden eine der schwersten in ihrer Laufbahn ist, einen irreparablen Imageschaden für die gesamte Vorpommersche Landesbühne.“ Der Verein befürchtet, dass durch die sehr überraschenden Umstrukturierungen große Irritationen und Nachfragen ergeben werden.

Während seiner neun Jahre an der Barther Boddenbühne hätte Schneider die Entwicklung des Hauses maßgeblich mit vorangetrieben und den Bekanntheitsgrad erhöht. „Die Zuschauerzahlen stiegen an und das Einzugsgebiet wurde erweitert“, so Klein. Es kamen sogar Klassen aus Rostock, die sich die Stücke in der Provinz angesehen haben. In guten Zeiten hatte das Theater 17000 Besucher pro Jahr.

Barther hoffen auf Antworten

Die Barther hoffen, dass sie von der Vorpommerschen Kulturfabrik, dessen Vorsitzender Wolfgang Bordel ist, Antworten auf ihre Fragen bekommen. „Es stellt übrigens niemand von uns die Verdienste, die Liebe und die Arbeit um und fürs Theater von Dr. Wolfgang Bordel in Frage. Ohne ihn gäbe es das Barther Theater gar nicht und das Anklamer Theater hat er 36 Jahre geleitet und über die schweren Jahre nach 1990 gerettet und ausgebaut. Das ist seine Lebensleistung, die niemand klein reden darf“, stellt Klein dar.

Unterschriften liegen nun in verschiedenen Barther Geschäften unter Unternehmen aus. Unter anderem in der MS Granitz, Optik de Waal, Autoservice Peters, Juwelier Pohla und Norddeutsche Lebensart.

Dass Martin Schneider zurück ans Theater nach Barth kommt, denken sie nicht. Aber die Mitglieder des Fördervereins geben die Hoffnung nicht auf und möchten eigentlich nur Antworten auf ihre Fragen. „Aus unserer Sicht wäre es wichtig und richtig, die getroffene Entscheidung zu überdenken, intensiv zu hinterfragen und gegebenenfalls zu revidieren.“

