Basisarbeit in der Kommunalpolitik: So war Amthors Auftritt in Ahlbeck

Ahlbeck

Der Bundestag hat Sommerpause. Da sind die Abgeordneten gerne mal in ihrem Wahlkreis unterwegs und lassen sich sehen. So geschehen am Donnerstagabend bei der Gemeindevertretersitzung in der Ahlbecker Pommernhalle, als Philipp Amthor ( CDU) zwischen Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken und Kurdirektor Thomas Heilmann Platz nahm. Die Gemeindevertreter ermöglichten ihm, dass er zu ihnen und den Einwohnern auf der Tribüne sprechen konnte.

Um den hiesigen Bundestagsabgeordneten gab es in den vergangenen Wochen viel Wirbel wegen seiner Lobbyarbeit für das US-amerikanische IT-Unternehmen Augustus Intelligence, aufgrund dessen er seine Kandidatur auf den CDU-Landesvorsitz zurückgezogen hat.

Nun scheint es, versucht er durch Basisarbeit verlorenes Ansehen zurückzugewinnen. „Es liegt mir am Herzen mit Ihnen als Vertreter der Gemeinde zu sprechen“, sagte er. Er wolle parteiübergreifend allen im Ehrenamt Dankeschön sagen, insbesondere beim Umgang mit der Corona-Pandemie: „Dass so viel gelungen ist, liegt auch am Engagement in den Kommunen.“

Zwei weitere Themen liegen ihm am Herzen, wie er sagt: die Ortsumgehungen von Wolgast und Zirchow sowie die Fischerei. Die Ortsumgehungen sieht er auf einem guten Weg. „Ich bin froh, dass wir das Planfeststellungsverfahren für Wolgast in diesem Jahr zu Ende bekommen“, blickt er optimistisch voraus. In Zirchow soll eine große Lösung gefunden werden, „die den Flughafen mit einschließt“, so Amthor. Schließlich wolle er sich für die Küstenfischer einsetzen, damit das Gewerbe in wenigen Jahren nicht nur im Museum zu sehen sei.

Auf den ihm zugedachten Blumenstrauß zur Verabschiedung verzichtete der 27-Jährige zugunsten der Linken-Gemeindevertreterin Johanna Arbeit, die den Strauß für ihre Goldene Hochzeit überreicht bekam, die sie jüngst mit ihrem Mann Georg feiern konnte.

Von Dietmar Pühler