Wolgast

Im Sommer dieses Jahres soll der Bau der Wolgaster Ortsumgehung beginnen. Das teilt Christian Pegel (SPD), Infrastrukturminister in MV, mit. Das Bundesverkehrsministerium hat laut Pegel jetzt schriftlich die Baufreigabe für die Ortsumgehung Wolgast erteilt und damit auch die Finanzierung seines Anteils für die Bundesstraße bestätigt. „Wir können nun die Vergabe der Bauleistungen zügig vorbereiten und voraussichtlich noch im August mit dem Bau beginnen“, so der Minister.

Die Projektgruppe Großprojekte der Landesstraßenbauverwaltung, die den Bau der Ortsumgehung betreut, geht von einer Bauzeit von etwa fünfeinhalb Jahren aus. Begonnen wird laut Pegel mit dem Ersatzneubau der Ziesebrücke. Anfang März war rechts und links der Bundesstraße 111 im Bereich der Ziesequerung mittels Baumfällarbeiten die nötige Baufreiheit hergestellt worden. Damit wurde Platz für den Ersatzbau wie auch für eine Behelfsbrücke geschaffen, über die der Verkehr provisorisch umgeleitet wird, während die neue Ziesebrücke entsteht. „Die Bauleistungen werden Anfang Juni öffentlich ausgeschrieben“, verkündet der Minister.

Behelfsbrücke soll ab August entstehen

Die alte Ziesebrücke im Verlauf der Bundesstraße 111 vor Wolgast hat bald ausgedient. Quelle: Tom Schröter

Ebenfalls im Juni sollen auch die Arbeiten für die Gründung der Behelfsumfahrung vergeben werden, so dass deren Bau im August starten könnte. Die Gründung, so wird mitgeteilt, sei sehr aufwändig, da die Umfahrung auf einer bis zu neun Meter dicken Torfschicht aufgebaut werde. Wie bei der Baufeldfreimachung im Februar, seien auch bei diesen Arbeiten halbseitige Sperrungen der B 111 erforderlich.

Die 6,8 Kilometer lange Wolgaster Ortsumgehung soll künftig den Verkehr auf der Bundesstraße 111 südöstlich um die Stadt herumführen. Das Kernstück bildet eine den Peenestrom überspannende Zügelgurtbrücke – die erste ihrer Art in Europa. Daneben werden kleinere Bauwerke, wie die Ziesebrücke, eine Radwegestützwand, eine Lärmschutzwand, eine Sedimentationsanlage, ein Regenrückhaltebecken sowie eine Uferwand am Peenestrom errichtet. Auch der Bau der „Neuen Bahnhofstraße“ in der Stadt Wolgast ist Bestandteil des Gesamtpakets.

Staus in Wolgast sollen Vergangenheit angehören

„Anwohner werden ebenso wie Reisende und der Lkw- und Schwerlastverkehr von der Ortsumgehung profitieren“, informiert Christian Pegel weiter.

Infrastrukturminister Christian Pegel Quelle: Cornelius Kettler

Die Stadt Wolgast werde vom Durchgangsverkehr entlastet, Lärm- und Luftschadstoffimmissionen würden deutlich verringert. „Die gerade in der touristischen Hochsaison werden die regelmäßigen Staus in Wolgast der Vergangenheit angehören. Außerdem wird die Verbindung zwischen der Autobahn 20 und den touristischen Zielen auf Usedom sowie dem Hafen- und Industriestandort Wolgast deutlich verbessert“, prophezeit der Minister.

Die Gesamtkosten werden auf knapp 140 Millionen Euro veranschlagt. Gut 133 Millionen Euro trägt der Bund als Eigentümer der Bundesstraße. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald übernimmt 500 000 Euro, die Stadt Wolgast rund vier Millionen Euro. Die Planungskosten in Höhe von etwa neun Millionen Euro trägt das Land MV.

Von Tom Schröter