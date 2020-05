Stralsund/Greifswald

Die Baubranche bleibt krisenfest: Während die Corona-Pandemie ganze Wirtschaftszweige lahmlegt, ist auf Baustellen weiter viel zu tun. In diesem Zusammenhang verweist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ( IG BAU) auf die Zahl der Baugenehmigungen im Landkreis Vorpommern-Rügen. Demnach wurde in der Region im vergangenen Jahr der Bau von 854 Wohnungen genehmigt, im Landkreis Vorpommern-Greifswald waren es sogar 1155 Wohnungen.

Trotz Corona Auftragsbücher voll

Wolfgang Ehlert IG Bau Bezirksvorsitzender Quelle: IG BAU

Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamts und Erfahrungen in der Baustoffindustrie. Wolfgang Ehlert, Bezirksvorsitzender der IG BAU Ostmecklenburg-Vorpommern: „Trotz Corona sind die Auftragsbücher voll. Die Firmen arbeiten jetzt die Wohnungsbauprojekte vom Ein- bis zum Mehrfamilienhaus ab.“

Anzeige

Beschäftigte sollen profitieren

Nun müssten allerdings auch die Beschäftigten davon profitieren. „Bauarbeiter sind nicht nur Garanten dafür, dass wir genug Wohnraum haben. Sie leisten in der Krise seit Wochen einen entscheidenden Beitrag dafür, dass die heimische Wirtschaft nicht völlig abstürzt“, betont Ehlert. Der Bau sei eine wichtige Lokomotive für die Konjunktur – auch im Kreis Vorpommern-Rügen.

Weitere OZ+ Artikel

Lange Anfahrten sind die Regel

Die IG BAU fordert deshalb in den anstehenden Tarifverhandlungen ein „kräftiges Lohn-Plus“. Außerdem sollen die Fahrzeiten zur Baustelle entschädigt werden: „Heute hier, morgen da – 70, 80, 90 und mehr Kilometer am Tag sind für Bauarbeiter keine Seltenheit, sondern eher die Regel. Das sind Zeit und Nerven, die sie auf der Straße lassen“, so Ehlert.

Tarifrunde beginnt am 19. Mai

Bauleute könnten kein Home-Office machen. Viele säßen täglich zwei oder mehr Stunden im Auto, um auf die Baustelle zu kommen. Für die vielen gefahrenen Baukilometer und die dabei verlorene Lebenszeit müsse es endlich eine Entschädigung geben. Die Wegezeit sei deshalb für die IG BAU ein zentraler Punkt bei der Tarifrunde für die Baubranche, die am kommenden Dienstag (19. Mai) beginnt. Wegen der Corona-Krise waren die Verhandlungen zuvor verschoben worden.

Weiteres aus der Region:

Abschied vom Pflügen: Bauer aus Lüssow setzt auf konservierende Landwirtschaft

Stralsunder können wieder vorne einsteigen

Von OZ