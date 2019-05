Johannishof

Ab kommenden Montag gibt es auf der Bundesstraße 110 zwischen Johannishof und der Zecheriner Brücke erhebliche Verkehrsbehinderungen. Kraftfahrer müssen sich darauf einstellen und mit deutlich längeren Zeiten für das Passieren des Streckenabschnitts rechnen. Das teilt das Straßenverkehrsamt in Neustrelitz mit. Grund für die massiven Behinderungen seien die schon lange angekündigten Unterhaltungs- und Instandsetzungarbeiten an der Fahrbahn auf diesem Abschnitt der Bundesstraße. Betroffen ist ein Teilstück von 1600 Meter Länge.

Die massiven Verkehrsbehinderungen dauern laut Aussage vom Tom Arenhövel, Sachgebietsleiter Instandsetzung, bis einschließlich Donnerstag, den 23. Mai an. Zunächst werde halbseitig unter besonderem Schutz der Beschäftigten der Baustelle der Asphalt abgefräst und die Asphaltdeck- und Binderschicht erneuert. Das soll am 23. Mai abgeschlossen werden. Ab 24. Mai, also in genau einer Woche, bis voraussichtlich 28. Mai werden dann noch Restleistungen, wie das Auffüllen der Bankette, das Angleichen von Auffahrten und das Schneiden von Fugen, ausgeführt. Aufgrund der dann zu erwartenden kürzeren Sperrlängen werden auch die Verkehrsbehinderungen nicht ganz so erheblich auftreten, ist man im Straßenbauamt überzeugt.

Die dringend notwendigen Arbeiten sollen bis zum Feiertag Christi Himmelfahrt, wo wieder tausende Urlauber auf der Insel Usedom erwartet werden, beendet sein. Aufgrund der Tatsache, dass die Baumaßnahme verschiedenen Abhängigkeiten unterliegt, wie zum Beispiel Witterungseinflüssen, könne es laut Arenhövel dennoch zu Verschiebungen im Bauablauf kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.

Im Kreis Vorpommern-Greifswald werden durch das Straßenbauamt auf Bundes- und Landesstraßen in den kommenden Wochen etwa 3,5 Millionen Euro verbaut, um Fahrbahnrisse zu verschließen, Fahrbahndecken durch das Aufbringen von Splitt und Emulsion abzudichten und schadhafte Bereiche des Oberbaus zu erneuern. Weiterhin werden Bankette reguliert, Gräben nachprofiliert und Fahrbahnmarkierung erneuert.

Cornelia Meerkatz