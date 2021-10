Bauarbeiten an B 110 auf Usedom: Schmale Ausweichstrecke auch als Radweg ausgewiesen

Dargen/Stolpe/Trassenheide

„Die Kreisstraße 44 muss sofort für jeglichen Radverkehr gesperrt werden. Alles andere ist verantwortungslos“, sagt das Mitglied des Landtages und Bürgermeister der Gemeinde Stolpe auf Usedom, Falko Beitz (SPD). Er weiß sich dabei eins mit den Bürgermeistern der Gemeinde Dargen, Detlef Wenzel und der Gemeinde Mellenthin, Rita Schröder. In einem Brief haben sie sich an Landrat Michael Sack (CDU) mit der dringenden Aufforderung zum Handeln gewandt. Hintergrund ihrer nachdrücklichen Forderung sind die Bauarbeiten auf der B 110 zwischen dem Abzweig Suckow und dem Abzweig Mellenthin.

Bis Mitte November wird dort die Fahrbahn erneuert, auch wenn viele Einheimische der Meinung sind, dass dies noch noch nicht getan hätte. Aus dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV heißt es dazu, dass man auch vorbeugend beim Erhalt des Straßenzustandes tätig werden müsse und nicht immer abwarten darf, bis ein grundhafter (und damit enorm teurer), sehr lange dauernder Ausbau unumgänglich sei.

Offizielle Umleitung über Wolgast

Laut offizieller Umleitung sollen Fahrzeuge über die B 110, B 109 und B 111 nach Wolgast und von dort auf die Insel Usedom fahren. Dumm nur, dass dort auch gerade wegen Bauarbeiten auf der L 264 kilometerlanger Stau herrscht. Und natürlich fährt niemand über 80 Kilometer Umweg, wenn es da eine Kreisstraße gibt. Das weiß Falko Beitz und sagt: „Das würde ich auch nicht machen, sondern immer versuchen, über die kleinen Dörfer ans Ziel zu kommen.“

Doch die K 44 – drei Meter breit mit einem ein Meter breiten Randstreifen – ist auf diesem Abschnitt nicht nur Kreisstraße, sondern ein auf allen einschlägigen Karten ausgewiesener Radwanderweg: Radweg Berlin-Usedom, Oder-Neiße-Radweg usw. „Das muss man gesehen haben. Jetzt fahren hier täglich hunderte Autos durch, dazu Busse, schwere Lkw, Landmaschinen – und dazwischen die Radfahrer. Es ist unfassbar. Unsere alte Straße in Stolpe mit dem Kopfsteinpflaster aus gräflicher Zeit steht unter Denkmalschutz. Jetzt fahren da 24-Tonner drüber und bei den Leuten wackelt das Geschirr im Haus“, berichtet der Stolper Bürgermeister. Ähnlich ist es auf der Strecke zwischen Mellenthin und Suckow in den Lieper Winkel.

Die Huckelpiste zwischen Dargen und Stolpe wird täglich schlimmer. Quelle: Tilo Wallrodt

Keine anderen Alternativstrecken vorhanden

„Uns sind an mehreren Orten auf der Insel Usedom Hinweise auf gravierende Verkehrseinschränkungen bekannt geworden. Sämtliche laufende Arbeiten werden im Auftrage des Straßenbauamtes des Landes oder in kommunaler Regie ausgeführt. Um für diese Maßnahmen überhaupt Umleitungsstrecken ausweisen zu können, muss auf diejenigen Alternativstrecken zurückgegriffen werden, die überhaupt vorhanden sind. Gäbe es andere Optionen, würden wir diese umsetzen. Wir müssen teilweise auch schlechte Wegstrecken heranziehen, um Umleitungslösungen für Baustellen zu schaffen, die nicht in unserer Verantwortung liegen“, teilt Kreissprecher Achim Froitzheim mit. Und: „Die durch den Umleitungsverkehr beschädigten Kreisstraßen sind nach Abschluss der Maßnahmen durch den Verursacher instandzusetzen.“

Falko Beitz, Bürgermeister in Stolpe auf Usedom, fordert die sofortige Sperrung der Strecke zwischen Dargen und Stolpe als Farradstrecke. Quelle: Tilo Wallrodt

Da muss Falko Beitz dann doch notgedrungen schmunzeln: „Die Straße war doch schon vor Beginn der Baumaßnahme in einem jämmerlichen Zustand. Doch das, was jetzt dort abgeht, ist unvorstellbar. Die Bankette sind komplett kaputtgefahren und teilweise bis 25 Zentimeter tief. Wenn sich zwei Fahrzeuge begegnen, muss man immer Angst haben, dass was passiert. Da bin ich gespannt, wie diese Instandsetzung aussehen soll. Fakt ist, es gibt keine andere Ausweichstrecke, deshalb halte ich an der Forderung der Sperrung als Fahrradweg fest“, sagt er. Der einzige Lichtblick: Die Bauarbeiten liegen laut Landesamt im Plan und dauern bis Mitte November an, also noch gut zwei Wochen. „Für 2022 hat der Kreis eine Instandsetzung des ersten Stückes von Dargen bis Prätenow eingeplant. Aber nach diesem Fahrzeugaufkommen jetzt muss auch das andere völlig ramponierte Stück der Kreisstraße so schnell wie möglich saniert werden“, betont er.

Viel Verkehr und starke Straßenschäden auf der Straße zwischen Dargen und Stolpe. Quelle: Tilo Wallrodt

L 264 soll Sonnabend wieder freigegeben werden

Freude dürfte dagegen bei den Trassenheidern und Mölschowern aufkommen: Die brauchten in den vergangenen Wochen ganz viel Geduld, wenn sie Richtung Wolgast oder Richtung Ahlbeck wollten. Grund dafür waren die Bauarbeiten auf der L 264 im Bereich von der Einmündung auf der B 111 bis zum Ortseingang Trassenheide. Die Umleitung über Mölschow bescherte dem kleinen Ort Fahrzeugverkehr in nie gekanntem Ausmaß.

Doch nun ist das Ende zum Greifen nah: Die Vollsperrung dauert noch bis Samstag, den 30. Oktober, teilt das Dezernatsleiter Michael Friedrich vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V mit. Am Sonnabend wird noch die Markierung aufgebracht. „Sobald die Markierung trocken ist und alle Arbeiten abgeschlossen sind, wird der Abschnitt für den Verkehr geöffnet. Aktuell gehen wir davon aus, dass auch keine halbseitige Sperrung für Nacharbeiten notwendig ist“, so Friedrich. Die vierarmige Ampel an der Kreuzung Krumminer Tannen wird ebenfalls am Samstag nach Beendigung der Arbeiten abgeschaltet und im Laufe der kommenden Woche abgebaut.

Von Cornelia Meerkatz