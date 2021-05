Wolgast

Das Straßenbauamt Neustrelitz plant im Bereich der Bundesstraße 111/Ortsdurchfahrt Wolgast Deckenerneuerungen. In der Nacht vom 25. zum 26. Mai sind die Straßenbaumaßnahmen von der Einmündung in die Robert-Koch-Straße bis zum Gewerbegebiet am Fuchsberg vorgesehen. Baubeginn ist um 18 Uhr. Der Verkehr soll über das Gewerbegebiet örtlich an der Baustelle vorbei geleitet werden.

Weiterhin ist eine Deckenerneuerung inselseitig auf der B 111 zwischen der Abfahrt Sauzin und der Tankstelle Mahlzow ebenfalls als Nachtbaustelle geplant. Die Arbeiten werden in drei aufeinander folgenden Nächten ausgeführt, und zwar vom 26./27.Mai, 27./28. Mai und 28. zum 29. Mai. Hier wird der Verkehr halbseitig an der Baustelle vorbei geführt.

Von Tom Schröter