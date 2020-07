Bauarbeiten bei Pritzier: Neue Fahrbahndecke ist nun aufgetragen

Wolgast

Gute Nachrichten aus Pritzier bei Wolgast: Auf mehreren hundert Metern erneuerten Mitarbeiter der Straßenmeisterei in Helmshagen über das Wochenende die Fahrbahndecke. Autofahrer mussten seit Freitag eine Umleitung in Kauf nehmen, um an ihr Ziel zu kommen. Seit Freitag wurde die Binderschicht und die Deckschicht auf der Landesstraße 26 neu aufgetragen.

Eine weitere Deckenerneuerung ist vom 29. Juni bis zum 17. Juli auf der Landesstraße 26 in der Ortsdurchfahrt Zemitz vorgesehen. Hier widmen sich die Straßenbauer dem 455 Meter langen Abschnitt von der Kurve hinter der Brücke über den Bebrowbach bis zur Ortsmitte, wo sich die Bushaltestelle befindet.

Anzeige

Es erfolgen eine halbseitige Straßensperrung und eine Regelung per Baustellenampel; ebenso wie bei den im Zeitraum vom 20. bis zum 24. Juli in der Ortsdurchfahrt Hohensee beabsichtigten Durchörterungsarbeiten zur Erneuerung eines Durchlasses.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Neuer Asphalt für die B 111 in Wolgast

Von Tilo Wallrodt